Affaire Will Smith: et si ça se passait au Québec?

Si l’altercation entre Will Smith et Chris Rock s’était produite lors d’un gala au Québec, l’acteur pourrait se retrouver devant les tribunaux pour sa claque en plein visage même si l’humoriste n’avait pas porté plainte.

• À lire aussi: Réactions outrées après la gifle de Will Smith à Chris Rock

• À lire aussi: «Dune» de Denis Villeneuve récolte six Oscars

«Au Canada, un procureur pourrait dire: “on a la preuve et on accuse quand même”, parce que ça n’appartient pas au plaignant. Aux États-Unis, si l’individu ne porte pas plainte, ça n’ira pas plus loin», a expliqué le criminaliste Jean-Pierre Rancourt, qui connait bien le système judiciaire américain puisqu'il pratique des deux côtés de la frontière.

AFP

La police de Los Angeles a déjà confirmé que Chris Rock n’avait pas souhaité porter plainte après avoir reçu une claque au visage durant les Oscars, mais qu’une enquête pourrait être ouverte s’il changeait d’idée ultérieurement.

«La preuve est assez claire à cause du vidéo. Sauf qu’aux États-Unis, ça se fait devant un grand jury. Le plaignant va faire une plainte, la police va la prendre et avec le “district attorney” ils vont se présenter le panel, présenter la preuve et demander qu’une accusation soit portée», a résumé Me Rancourt.

UNCENSORED EXTENDED VERSION of Will Smith smacking Chris Rock from Japanese TV pic.twitter.com/s9BZoRyrrm — Barstool Sports (@barstoolsports) March 28, 2022

À l’inverse, au Canada, les policiers peuvent procéder à l’arrestation d’un individu s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Par après, c’est au procureur de la Couronne d’analyser la preuve et qui décidera si des accusations sont portées, et ce, même sans plainte.

Quelle sentence pour Smith?

Si le dossier était judiciarisé au Québec, l’acteur Will Smith pourrait s’en sortir avec une absolution conditionnelle, donc sans casier judiciaire, ou à devoir payer une amende ou réaliser des travaux communautaires.

«La dénonciation d’un tel geste est importante, mais il ne faut pas non plus faire une sentence exagérée. C’est un geste inacceptable et désolant, mais il faudrait envoyer le message qu’on ne peut pas régler nos problèmes de cette façon-là, à coup de claques, même si c’est une grande star d’Hollywood», a soutenu Nicole Gibeault, juge à la retraite.

Elle craint toutefois que ça puisse créer un effet d’entrainement et que d’autres personnes sur scène soient victimes de voies de fait.