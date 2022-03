Avec les stages rémunérés de l’organisme Ordinateurs pour les écoles du Québec, vous contribuez à la société et aidez l’environnement par la remise à neuf et la redistribution d’ordinateurs

Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ) est un OBNL créé en 1998 pour gérer et administrer le programme national Ordinateurs pour les écoles plus (OPE+) au Québec. Ce programme pancanadien est une initiative d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Nous remettons à neuf les ordinateurs reçus, puis les distribuons aux écoles, aux bibliothèques, aux organismes sans but lucratif et aux familles québécoises admissibles à faible revenu.

Ainsi, nous participons :

• à l’inclusion numérique en distribuant chaque année, à faible coût ou sans frais, des centaines d’équipements informatiques aux quatre coins du Québec;

• à préserver l’environnement. Par le réemploi d’équipements informatiques, nous prolongeons leur durée de vie, en plus de nous inscrire dans l’économie circulaire et de réduire la production des déchets;

• au développement de compétences des jeunes. Nous encourageons et soutenons ceux qui entrent dans l’économie numérique en leur proposant des stages OPE. Nous bâtissons une main-d’œuvre compétente et diversifiée, représentative de la société québécoise.

Les stages OPE sont rémunérés et offrent une expérience concrète et pratique pour une période approximative d’une année. Nous proposons des stages dans divers domaines tels que l’informatique, la communication, le marketing numérique et les ressources humaines ainsi que pour les commis d’entrepôt.

Envoie ton CV à cv@opeq.qc.ca si tu veux un emploi, qui te permettra de :

• vivre une première expérience professionnelle dans ton domaine ou d’en découvrir un nouveau;

• obtenir des références pour améliorer ton employabilité;

• commencer à bâtir ton réseau professionnel;

• contribuer à la société et participer à un service essentiel qui enrichit la communauté.

opeq.qc.ca