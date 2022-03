Comment obtenir des conseils santé utiles tout en restant chez soi ?

Visionnez un webinaire

En ces temps de pandémie, les organisations sont plus nombreuses à concevoir des webinaires pour offrir aux gens des occasions d’apprendre et de poser des questions. Que ce soit pour obtenir les conseils les plus récents pour vous protéger contre la COVID 19 ou avoir des idées sur la façon d’améliorer votre santé mentale (https://acsmmontreal.qc.ca/tous-les-webinaires/), vous trouverez forcément un sujet qui vous intéresse.

Adhérez à un groupe de soutien

Des réseaux de pairs rassemblant des personnes atteintes de différentes maladies chroniques ont vu le jour sur les médias sociaux. Ces réseaux permettent aux personnes vivant avec une maladie chronique et à leurs familles de s’épauler les uns les autres, de s’échanger de l’information sur les nouvelles recherches et de discuter de ce qui fonctionne pour eux. Si vous avez une maladie qui affecte votre vie quotidienne, songez à vous joindre à un groupe.

Entrez en contact avec un organisme caritatif local

Puisque nous passons plus de temps en ligne, les organismes de bienfaisance, les organismes à but non lucratif et d’autres organisations améliorent leurs sites Web en y ajoutant des vidéos, des fiches d’information, des blogues et des histoires de patients afin de mieux faire connaître de nombreuses maladies. Par exemple, La Fondation du rein fournit des informations fiables et de grande qualité en plus de proposer des programmes, comme l’entraide, pour aider les quatre millions de Canadiens qui sont atteints d’une maladie rénale à prendre en charge leur maladie. Vous trouverez davantage de renseignements sur rein.ca. (EN)