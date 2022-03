Devrais-je garder espoir?

Je suis un gai de plus de 60 ans et j’ai vécu beaucoup de rejet de la part de ma famille quand j’ai décidé de quitter ma femme et la mère de mes enfants pour vivre enfin ma vie, il y a de ça une dizaine d’années. Ma mère en particulier ne me l’a pas pardonné et ça a entraîné un schisme dans la famille. Elle est présentement atteinte d’un cancer incurable et j’aimerais la saluer avant son grand départ. Devrais-je forcer sa porte comme me le conseille ma sœur, ou la laisser décider par elle-même de me revoir ou pas ? J’ai tellement peur de m’en vouloir de ne pas avoir fait la bonne chose.

Un homme en dilemme

Comme il s’agirait de sa décision à elle, qu’auriez-vous fait de mal si elle choisissait en conscience de ne pas vous revoir ? L’important étant de lui pardonner son rejet, pourquoi vouloir vous faire souffrir sans raison en tentant un rapprochement si elle ne le souhaite pas et qu’elle vous le reproche ? Si votre cœur lui pardonne, vous aurez fait votre bout de chemin. À elle de choisir ce qu’elle veut pour elle-même, ne croyez-vous pas ?