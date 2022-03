Gabriel Gervais nommé président du CF Montréal

L’ex-joueur de l’Impact de Montréal Gabriel Gervais est nommé président et chef de la direction du CF Montréal : https://t.co/LY59r6Z06j



Former Montreal Impact player Gabriel Gervais has been named President and Chief Executive Officer of CF Montréal : https://t.co/IsiZLkszbe pic.twitter.com/S7Qz3fs8e1