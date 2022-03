Grand Montréal: un sommet sur la mobilité cet été

Dans l’optique de réfléchir au développement du transport en commun dans l’est de la Couronne Nord de Montréal, plusieurs municipalités s’unissent pour proposer un sommet sur la mobilité le 30 mai prochain.

Selon Valérie Plante, qui est à la fois mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui regroupe 82 municipalités dans la région métropolitaine, l’événement permettra de réfléchir à «comment faire pour trouver des solutions structurantes à des problèmes qui sont réels, comme la congestion ou les pertes économiques liées au manque d’options pour se déplacer».

Présentement, les municipalités dans la région concernée sont desservies par le «train de l’Est», la ligne de train de banlieue reliant Mascouche, Terrebonne et Repentigny à Montréal.

Toutefois, la construction du REM dans l’ouest de Montréal empêche la ligne d’emprunter son tracé initial, causant un important détour pour les usagers souhaitant se rendre au centre-ville. La durée du trajet s’étant considérablement allongée, le train est maintenant délaissé par les usagers, qui ne sont plus qu’environ 110 000 à l’utiliser, après un sommet de 1,8 million d’utilisateurs.

«Présentement, c’est plus rapide d’aller à Montréal en véhicule qu’en transport collectif. Tant et aussi longtemps qu’on n’est pas capable d’offrir une alternative qui est efficace et crédible, ça va être difficile de changer les comportements de nos citoyens», a pour sa part souligné Mathieu Traversy, maire de Terrebonne.

Au terme de leur sommet, les municipalités espèrent parler d’une voie commune pour présenter au gouvernement le projet sur lequel elles se seront entendues.