Hôtellerie: attirer la relève après deux années difficiles

Après avoir été durement touché, depuis deux ans, par l’absence de touristes, le secteur de l’hôtellerie est désormais frappé par la pénurie de main-d’œuvre exacerbée par la pandémie.

À Québec, c'est près de la moitié des postes existants prépandémie qui sont aujourd'hui vacants. Sur 6500 postes, plus de 3500 sont à pourvoir dans la Capitale-Nationale.

Selon des chiffres obtenus par TVA Nouvelles, dans l'ensemble du Québec, ce sont plus de 12 000 travailleurs du secteur de l'hôtellerie qui manquent à l'appel.

La réalité du quotidien

«On a deux personnes à la réception et ça ne suffit pas. Ça me prendrait une troisième personne comme téléphoniste», a lancé la directrice générale de l'Hôtel Le Champlain du Vieux-Québec, Alexandra Vachon.

Lors du reportage, Mme Vachon en était à sa onzième journée de travail consécutive. Une réalité qu'elle vit depuis les dernières semaines. La directrice générale doit parfois, elle-même, répondre à la ligne téléphonique générale de l'établissement tout en faisant ses autres tâches quotidiennes.

Si les réservations vont bon train pour la saison estivale et prouvent que les touristes seront au rendez-vous, les travailleurs eux manquent comme jamais.

«On a un hôtel qui est fermé la semaine parce qu'on n'a pas de main-d’œuvre. On l'ouvre juste la fin de semaine. Ça ne s’est jamais vu. Même dans les premiers temps de la pandémie en 2020, en 2021, on a été capables, mais, cette année, je ne sais pas où les gens sont partis», a déploré Michelle Doré, propriétaire de plusieurs hôtels à Québec.

L'Association hôtelière de la région de Québec reconnaît qu'il y a eu une perte d'expertise.

«Les propriétaires d'hôtels ont dû mettre des gens à la porte, malheureusement, parce que le tourisme n'était pas là», a reconnu son directeur général, Alupa Clarke.

«La crise que l'on vit actuellement très aiguë au niveau de la pénurie de main-d’œuvre fait en sorte qu'on a des craintes pour les années à venir, mais pour cet été on va pouvoir s'en sortir. On va être corrects», a rassuré M. Clarke.

Les défis du recrutement

Dénicher des talents locaux n'est pas toujours évident. Certains candidats ne se présentent pas aux entrevues ou ont des critères bien précis avant même d'avoir l'emploi.

«“Moi je veux un poste de jour du lundi au vendredi, sinon, ben, appelez-moi pas!” On fait quoi nous autres?» s’est questionnée Michelle Doré d'un ton découragé.

Certains hôteliers réclament d'accélérer le processus d'immigration pour recruter rapidement des travailleurs étrangers.

Alupa Clarke propose aussi d'augmenter le seuil d'imposition pour que les aînés retraités reviennent sur le marché du travail ou encore de mettre davantage d'énergie pour former les jeunes.

Une formation adaptée

Malgré tout, le taux d'inscriptions en gestion hôtelière demeure stable depuis trois ans au Collège Mérici. Le programme a été adapté à la nouvelle réalité.

«Les étudiants ont, à même leur programme de formation, un certain nombre d'heures à réaliser et pour lesquelles ils sont rémunérés. Donc l'apprentissage se poursuit en milieu de travail. Tout le monde y trouve son compte, les hôteliers ont donc une main-d’œuvre qui est plus disponible», a indiqué la coordonnatrice-enseignante au Collège Mérici, Lucie-Geneviève Gingras.

Charles Corsiez est l'un des visages de la relève hôtelière à Québec qui a du cœur au ventre. Selon lui, il faut changer la stratégie d'approches pour être plus près des jeunes.

«Faire des vidéos pour montrer l'ambiance. Essayer de se démarquer des autres. Se mettre à la place de l'employé, de quelqu'un qui postule chez toi, qu'est-ce qu'il a envie de voir? Comment il veut se faire répondre?» a résumé l'employé au service, marketing et recrutement à l'Auberge Place d'Armes. Il mise principalement sur l'écoute, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, pour accompagner ses collègues. Selon lui, il est nécessaire de donner de l'importance aux employés.

Rappelons que Québec a déjà investi 5 millions de dollars pour l'attraction et la rétention de la main-d’œuvre et 10 millions de dollars pour développer des technologies afin d'éliminer des tâches.