La claque qui met les Oscars K.-O.

Personne ne parle des Oscars, mais la claque de Will Smith fait le tour de la planète.

Au moment où l’Académie du cinéma avait décidé de remettre en selle son gala qui périclitait dans les sondages, de lui redonner enfin tout l’éclat qu’il a eu durant des décennies, il a suffi d’une claque de l’acteur Will Smith pour mettre les Oscars K.-O pour je ne sais combien de temps.

Alors que le gala, assez agréable jusques là, tirait à sa fin, j’ai cru comme des millions d’autres téléspectateurs que cette claque retentissante faisait partie du spectacle. Lorsque le son de mon téléviseur s’est tu abruptement, j’ai d’abord accusé Hélix, mais j’ai compris que c’est le réalisateur du gala qui avait coupé le son. J’ai tout de suite eu recours à Twitter. On pouvait y entendre Will Smith qui par deux fois lançait à Chris Rock l’ordre suivant : «Keep my wife’s name out your fucking mouth! Je ne crois pas avoir besoin de traduire...

Pour les rares lecteurs qui ne sauraient encore rien de cet incident troublant, commun dans le cinéma d’une époque révolue, je résume. Avant de présenter les documentaires en nomination, Chris Rock a lancé à la femme de Smith, Jada Pinkett, qui a la tête rasée, «qu’il l’aimait bien et avait très hâte de la voir dans GI Jane 2», une séquelle du film GI Jane dans lequel Demi Moore joue sans un cheveu sur le crâne. Mais madame Pinkett n’est pas chauve par choix. Elle souffre d’alopécie, une maladie du système pileux. Smith a d’abord ri de la blague, mais voyant sa femme faire la moue et rouler les yeux, il a pris la mouche. Sans demander son reste, il est monté sur scène pour gifler violemment le présentateur.

LE MALAISE CONTINUE

Comme si le malaise créé par l’incident ne suffisait pas, Will Smith en a remis. Une heure plus tard, il remportait l’Oscar du meilleur acteur pour King Richard, le film dans lequel il joue le père des sœurs Williams, les deux championnes de tennis. En acceptant son trophée, les larmes aux yeux, Smith s’est lancé dans des remerciements alambiqués, mêlant Dieu, le réflexe de défendre les êtres chers comme le faisait si bien Richard Williams lui-même, le besoin de donner l’exemple à ses semblables pour finir enfin par s’excuser auprès de l’Académie et du public, se gardant toutefois de la moindre excuse à l’égard de sa victime.

C’EST COMME ÇA CHEZ LES SMITH?

S’excuser pourquoi? «That’s how we do it!» (C’est ainsi qu’il faut agir!) a réagi sur Twitter le fils de Will Smith, Jaden, 23 ans, plus tard dans la soirée. Voilà un «tweet» qui laisse perplexe sur le comportement que Smith peut avoir au foyer et dans la vie, sur l’éducation qu’il a prodiguée à ses enfants et sur la manière dont il entend régler ses différends.

Mais sa réaction est loin d’être la seule qui laisse perplexe. Que dire de celle de l’assemblée? Will Smith a eu droit à une ovation lorsqu’on a annoncé qu’il remportait l’Oscar du meilleur acteur. À la réception qui a suivi, des actrices se sont félicitées qu’il existe encore des «gentlemen» à l’esprit assez chevaleresque pour défendre leur femme manu militari. Plusieurs acteurs ont fait au «champion» une accolade chaleureuse. La victime elle-même a choisi de ne pas porter plainte. Comme les femmes battues!

En fin de journée, l’Académie a finalement dénoncé le geste et annoncé qu’elle ferait enquête. Il était temps.