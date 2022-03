«La fin des faibles»: une deuxième saison revampée

Fort de son succès pour sa première saison, La fin des faibles revient en force cette année avec une deuxième saison qui s’amorce mardi soir à Télé-Québec dans une formule complètement revue et enrichie.

Les modifications apportées à la structure de l’émission nous permettent de nous attacher plus rapidement aux candidats, moitié moins nombreux que la saison dernière. Par ailleurs, une seule épreuve sera présentée par épisode, donnant ainsi la chance de revoir les artistes et de mieux suivre leur évolution tout au long de la compétition, a expliqué la productrice Annie Bourdeau, lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé.

Le système de points a aussi été repensé et sera dévoilé après chaque épreuve. Les juges Sarahmée, Koriass et Souldia l’utiliseront d’ailleurs pour conseiller les participants. Chaque semaine, les juges seront appuyés par Virginie Fortin, Hubert Lenoir, Marieme, Mariana Mazza, Patrice Michaud et Manu Militari qui se succèderont dans le siège du juge invité, autre initiative propre à cette saison.

Les poètes contemporains seront, pour leur part, notés sur leur texte, «flow», créativité, charisme et interactions.

Et pour s’y préparer, les candidats ont eu une classe de maître avec l’écrivain et rappeur Biz, de Loco Locass, et un atelier d’improvisation avec Mike Clay (Clay and Friends), champion 2015 du volet québécois d’«End of the weak» en «freestyle» et classé troisième au niveau mondial, pour travailler les images dans les épreuves de «freestyle».

Ils ont également eu la chance d’aborder la création musicale («beat making») et l’art du «flow» avec Shash’U, auteur-compositeur-interprète-DJ et réalisateur qui œuvre à l’international.

Moins de rappeuses que de rappeurs

Parmi les huit candidats, seulement deux femmes ont été sélectionnées pour participer à l’émission, soit Blingki Black et Aurée. Cette dernière s’est par ailleurs lancée dans le rap après avoir écouté la première saison de La fin des faibles alors qu’elle évoluait dans le milieu du slam.

Helmé, ce prof de sociologie qui a manqué de peu une présence en finale la saison passée, est de retour à l’émission tandis que l’animateur radio de l’émission Les Arshitechs du son, KJT, tente sa chance pour la première fois.

D-Baby, Dix-Iple Déca, Joon 450 et VOICE complètent la distribution.

Toujours aussi passionné par la compétition qu’il anime, Pierre-Yves Lord a souligné «qu’après avoir écouté la saison deux de La fin des faibles vous ne pourrez plus jamais écouter une chanson de rap de la même façon. Avec ce que vous aurez entendu de conseils et d’analyse des performances, vous allez commencer à chercher des rimes multi syllabiques et des allitérations. Ça aiguise notre oreille et notre amour du rap».

«On porte tous quelque chose dans cette émission-là, mais c’est vraiment les performances qui viennent bonifier le "show"», a quant à lui souligné Koriass.

La première saison de La fin des faibles a engagé le plus de visionnements, toutes catégories confondues, sur la plateforme d’écoute en ligne du diffuseur public.

Produite par URBANIA, sous la dynamique houlette de Laurence «Baz» Morais et de Luc Sirois, la deuxième saison de La fin des faibles est diffusée le mardi, à 22 h, sur Télé-Québec.