La Semaine numériQC : Une occasion unique pour découvrir votre carrière dans le numérique.

Coordonnée par Québec numérique, la Semaine numériQC rassemble huit industries majeures autour des thématiques comme l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, la cybersécurité et le commerce électronique.

Si ces domaines vous passionnent, cette Semaine numériQC représente une occasion unique pour découvrir les métiers et les riches carrières qui vous attendent dans le monde numérique.

Ces formations sont appuyées par d’importants joueurs, tels que Québec international, l’Institut intelligence et données de l’Université Laval et par des partenaires majeurs comme Vidéotron, Québecor, Coveo, Google Cloud et Desjardins, pour ne nommer que ceux-là.

Nouveautés 2022

Cette année, l’événement est présenté en formule hybride, c'est-à-dire en assistant sur place aux formations ou par la magie du virtuel. Par exemple, la formation en eTourisme Québec coûte 275 $ sur place ou 175 $ en virtuel. Certaines formations se déroulent sur plus d’une journée. Des tarifs étudiants sont aussi offerts.

Vous voulez tout savoir en assistant en personne aux cinq journées? C’est possible avec le billet Accès complet de 675 $ qui donne également droit aux activités de réseautage, accès à la plateforme événementielle, aux conférences en rediffusion, aux dîners, thés et cafés.

· Billet en vente actuellement!

· Événement du 4 au 8 avril 2022

· Tarifs en présentiel de 275 $ à 675 $

· Site Web et billetterie : https://semainenumeriqc.com/