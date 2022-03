Le Marronnier : une vie en résidence unique pour chaque résident

Quitter son domicile pour habiter en résidence peut donner le vertige. On peut avoir peur de laisser derrière soi son autonomie, ses souvenirs, et de se retrouver dans un milieu totalement inconnu. Pourtant, la vie en résidence est unique pour chaque résident. Que vous soyez de type plus social ou solitaire, les espaces de vie et les activités sont à votre disposition afin que vous puissiez vous épanouir dans votre retraite.

L’antidote contre le stress et l’anxiété

Avec l’âge, l’anxiété et le stress peuvent prendre de plus en plus de place. Vous pouvez, par exemple, appréhender les conséquences d’une chute à votre domicile. C’est tout à fait normal ! Si c’est votre cas, déménager dans un milieu sécuritaire vous offrira une précieuse tranquillité d’esprit.

Briser l’isolement, c’est bon pour la santé !

Il peut être difficile de socialiser quand notre mobilité est réduite ou quand on a moins d’énergie. La solitude est malheureusement le lot de plusieurs personnes âgées, et celle-ci a un effet néfaste sur leur santé physique et mentale. Habiter en résidence, c’est côtoyer de nouvelles personnes, forger de nouvelles amitiés et avoir accès à une foule d’activités sportives ou sociales sous un même toit.

Se libérer de la lourdeur des tâches quotidiennes

Cuisiner, faire le ménage, réparer une défectuosité, tondre le gazon, pelleter, jardiner, faire ses courses en voiture : voilà quelques-unes des responsabilités qui nous incombent au quotidien. Quand ces tâches deviennent lourdes à porter et difficiles à assumer, il est peut-être temps de se tourner vers une option clé en main : les résidences pour aînés. Les commerces et services offerts au Marronnier, comme le salon de coiffure, le comptoir bancaire, la pharmacie, le dépanneur, la salle à manger, le transport en autocar aux épiceries et l’entretien ménager, sont des avantages considérables quand vient le temps de réduire votre fardeau.

Avantageux financièrement ?

Dispendieuse, la vie en résidence ? Demeurer à domicile peut aussi être très coûteux. Escaliers, bords de bain et de douche, espace de la salle de bain : plusieurs éléments dans l’environnement des aînés augmentent les risques de chute et nécessitent des adaptations qui peuvent s’avérer très onéreuses. Il est important de savoir que le crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés octroyé par le gouvernement du Québec est aussi applicable au loyer des personnes demeurant dans une résidence agréée. Si vous avez 70 ans ou plus, vous y avez donc accès.

Notre conseil avisé pour une transition réussie : le plus tôt est le mieux.

Pour vivre une adaptation harmonieuse et participer activement au choix de votre nouvelle résidence, n’attendez pas de devoir déménager en urgence. Assurez-vous de prendre le temps de bien choisir. N’hésitez pas à communiquer avec nos conseillères en location à location@lemarronnier.ca, elles pourront vous remettre une grille d’évaluation qui facilitera votre réflexion lors de vos visites.

