Depuis 2008, VR Maguire traite les besoins de chaque client avec une grande préoccupation. Envers les attentes élevées des consommateurs, l’entreprise respecte et dépasse toujours les normes.

Outre le plus vaste choix de campeurs portés dans la région de Québec, le détaillant de Beauceville rassemble une grande sélection de VR neufs et d’occasion : remorques ouvertes, caravanes à portée, roulottes à sellette, roulottes cargos, remorques fermées et boîtes campeurs. On peut également s’y procurer des remorques neuves ou usagées utilitaires, à bétail ou à chevaux.

Tous les véhicules y sont proposés à des prix très concurrentiels. Sur le plan du financement, VR Maguire offre d’ailleurs un crédit-bail aux entreprises en plus d’avoir accès à un financement rapide auprès de plusieurs institutions financières reconnues.

Côté pièces, on y trouve tout le nécessaire pour l’entretien général des véhicules.

Du choix et du service

Comme il y a plus de 200 unités disponibles, les consommateurs peuvent y dénicher à coup sûr le VR correspondant à leurs goûts, besoins et exigences. Aussi, le concessionnaire reprend les échanges pour quiconque désire se débarrasser d’un appareil vieillissant.

Son équipe de spécialistes expérimentés accompagne la clientèle à toutes les étapes du processus d’achat. Et une fois celui-ci terminé, le service après-vente incomparable est à la hauteur de son excellente réputation.

Quand on pense à de tels attributs, on comprend mieux pourquoi des consommateurs de la Gaspésie, du Saguenay—Lac-Saint-Jean, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ont choisi VR Maguire pour leur véhicule récréatif rêvé.

