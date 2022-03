Les beurres d’arachide au banc d’essai

Le beurre d’arachide est la tartinade préférée des Québécois ! Bien qu’il existe une grande variété de beurres de noix sur le marché, c’est l’arachide qui vole la vedette. Si le célèbre Kraft est le produit le plus connu, il existe près de 50 variétés de beurre d’arachide sur le marché ! Notre analyse des meilleurs choix.

► Notre analyse

47 choix de beurres d’arachide ont fait l’objet de notre analyse. Chaque portion de 15 g (1 c. à soupe) apporte :

Entre 80 et 100 calories

Entre 5 et 8 g de lipides, dont entre 1 et 1,5 g de gras saturés

Entre 0 et 2 g de sucres

Entre 2 et 4 g de protéines

Entre 0 et 75 mg de sodium

Les meilleurs choix

Au rayon des beurres d’arachide, les meilleurs choix sont tous ceux qui ne contiennent que des arachides grillées ou rôties à sec :

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, ainsi que leur version biologique, de Nuts to You Nut Butter Inc.

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, tout naturel, de Kraft.

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, de Mieux-être Naturalia.

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, de PC Biologique et le beurre d’arachide, crémeux et croquant, de PC Menu Bleu.

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, de NATUR.

◆ Le beurre d’arachide, crémeux et croquant, des Sœurs en vrac.

◆ Le beurre d’arachide simple naturellement, crémeux et croquant, ainsi que le beurre d’arachide biologique, crémeux et croquant, de Compliments.

Parmi tous les produits analysés, ce sont ceux qui apportent le plus de protéines (4 g), le moins de sodium (entre 0 et 1 mg) et le moins de sucres (1 g). De plus, ils ne contiennent pas de sucres, de sel, ni de matières grasses ajoutés, notamment aucune huile hydrogénée.

Les beurres d’arachide contenant uniquement des arachides et du sel sont aussi des choix acceptables. Ils apportent tous 1 g de sucres, naturellement présents, et 4 g de protéines, sauf pour le beurre d’arachide croquant de ADAMS qui en contient 3 g. Ils sont tous exempts de sucres et de matières grasses ajoutés, incluant les huiles hydrogénées. Toutefois, la quantité de sodium d’un repas peut grimper rapidement en fonction de la quantité de beurre d’arachides consommée et de la teneur en sodium du pain qui l’accompagne généralement.

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

◆ Le beurre d’arachide biologique, crémeux et croquant, de MaraNatha est le moins salé avec 30 mg de sodium par portion de 15 g (1 c. à soupe).

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

◆ Le beurre d’arachide biologique croquant de Mieux-être contient 40 mg de sodium.

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

◆ Le beurre d’arachide croquant (45 mg), croquant grillé foncé (50 mg), crémeux (55 mg) et crémeux grillé foncé (55 mg) de ADAMS.

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

◆ Le beurre d’arachide + sel de mer, tout naturel, de Kraft est le plus salé avec 70 mg de sodium par portion de 15 g (1 c. à soupe).

Les moins bons choix

Contrairement à la croyance populaire, les beurres d’arachide légers ne représentent pas de bons choix. Quelques mauvaises options :

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

Le beurre d’arachide crémeux léger de Jif. Il apporte moins de lipides (5 g) que les versions régulières, mais il contient plus de sucres (2 g), moins de protéines (2 g) et plus de sodium (75 mg), soit la teneur la plus élevée parmi tous les produits analysés. Il contient également des sucres ajoutés (solides de glucose, sucre, mélasse de cuisine) et de l’huile végétale hydrogénée.

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

Le beurre d’arachide crémeux léger de Sélection. Il apporte moins de lipides (5 g) que les versions régulières, mais il contient plus de sucres (2 g), moins de protéines (2 g) et plus de sodium (45 mg). Il contient également des sucres ajoutés (matières sèches de sirop de maïs) et des huiles végétales hydrogénées (colza, coton et soya).

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

Le beurre d’arachide crémeux léger de Kraft. Il apporte légèrement moins de lipides (6 g) que les versions régulières, mais il contient un peu moins de protéines (3 g) et plus de sodium (65 mg). Il contient également des sucres ajoutés (maltodextrine de maïs, sucre) et des huiles végétales hydrogénées (coton et colza).

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

Le beurre d’arachide crémeux léger de sans nom. Il apporte moins de lipides (5 g) que les versions régulières, mais il contient moins de protéines (2 g) et plus de sodium (45 mg). Il contient également des sucres ajoutés (solides de sirop de maïs) et de l’huile de palme modifiée.

Photo Bruno Petrozza/Les Publications Charron et Cie inc./Groupe TVA

Le beurre d’arachide crémeux léger de Compliments. Il apporte moins de lipides (5 g) que les versions régulières, mais il contient moins de protéines (2 g) et plus de sodium (45 mg). Il contient également des sucres ajoutés (solides de sirop de maïs, mélasse de qualité fantaisie) et des huiles végétales hydrogénées (colza, coton et fève de soya).

Les beurres d’arachide légers apportent généralement moins de lipides (entre 5 et 6 g) que les versions régulières, mais ils contiennent souvent plus de sucres (entre 0 et 2 g), moins de protéines (entre 2 et 3 g) et plus de sodium (entre 45 et 75 mg). Ils contiennent également des sucres ajoutés et des matières grasses hydrogénées. Leur liste d’ingrédients est souvent longue et peut inclure des additifs (ex. : mono et diglycérides).

Quant aux beurres d’arachide réguliers, plusieurs variétés apportent 100 calories et 8 g de gras (dont 1,5 g de gras saturés) par portion avec des teneurs en sodium variant de 45 à 70 mg. Les plus salés sont ceux de la marque Jif. Les produits qui affichent des listes d’ingrédients avec de l’huile végétale hydrogénée et des sucres ajoutés (sucre, mélasse de fantaisie) sont à éviter.

▶ Pour d’autres conseils en nutrition, visitez : www.isabellehuot.com