Les brasseurs coupent le robinet en Russie

Le géant Molson Coors a récemment coupé les ponts avec la Russie, en raison de la guerre en Ukraine. Les brasseurs Carlsberg et Heineken prévoient, quant à eux, se départir prochainement de leurs actifs dans le pays de Vladimir Poutine.

Ces dernières semaines, le président et chef de la direction de Molson Coors, Gavin Hattersley, a transmis une note aux employés de la société concernant sa position au sujet de l’invasion russe.

« Bien que nos ventes soient limitées et nos actifs physiques inexistants en Russie, nous avons interrompu toutes les exportations de produits de marques Molson Coors vers la Russie et retirons le permis de produire nos marques en Russie », a indiqué le grand patron dans un message.

Ce dernier dit vouloir appuyer, par ce geste, ses travailleurs et leurs familles « qui sont touchés par la guerre en Ukraine ».

De plus, M. Hattersley invite les gens à soutenir la Croix-Rouge, ainsi que People in Need (Člověk v tísni), qui offre de l’aide aux victimes dans ce pays.

Le brasseur Molson Coors commercialisait des produits en Russie, dont la bière Coors Light, depuis 2010.

Vente des avoirs

Lundi, Carlsberg a annoncé la mise en vente de ses actifs en Russie, où elle compte 8400 salariés. Toutes les activités du groupe étaient déjà suspendues depuis le début du mois.

La multinationale danoise est un important actionnaire de Baltika, la brasserie numéro un en ce qui a trait aux parts de marché en Russie.

« Nous avons pris la décision difficile et immédiate de viser une vente complète de nos activités en Russie, ce que nous pensons être la chose à faire dans le contexte actuel », a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Pour sa part, le brasseur néerlandais Heineken a annoncé, lundi, qu’il quitterait la Russie, où il compte 1800 employés, se disant « choqué et attristé » de voir le conflit s’intensifier en Ukraine.

L’entreprise avait annoncé, plus tôt ce mois-ci, l’arrêt de la vente et de la production de sa marque de bière Heineken ainsi que la suspension de ses investissements et de ses exportations en Russie.

Ces dernières semaines, de très nombreuses entreprises ont tourné le dos à la Russie, en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Au Québec, Alimentation Couche-Tard, Loto-Québec, la Société des alcools du Québec, Bombardier, BRP et Vêtements SP, entre autres, ont pris la décision de prendre leurs distances.

– Avec l’AFP