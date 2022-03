Les Maple Leafs gardent la tête froide

Les Maple Leafs de Toronto ont vécu les deux extrêmes la fin de semaine dernière en s’inclinant devant le Canadien de Montréal pour ensuite renverser les Panthers de la Floride, mais ils savent que rien n’est joué au classement de la section Atlantique.

Défaits 4 à 2 par le Tricolore, samedi, les hommes de l’entraîneur-chef Sheldon Keefe ont rebondi en disposant de la formation floridienne au compte de 5 à 2 le lendemain. Même s’ils ont trébuché devant l’une des pires équipes de la Ligue nationale de hockey, les Leafs ont eu le mérite de se relever. Il faut dire qu’en vertu de leurs 51 tirs dirigés vers le gardien du Canadien Jake Allen, ils n’avaient pas à rougir de leur performance et n’ont pas cédé au désespoir non plus.

Aussi, il y a plusieurs points positifs à relever dans le camp torontois. Auston Matthews s’est approché à deux buts de la cinquantaine, John Tavares a réussi son premier doublé depuis le 6 novembre et le gardien Petr Mrazek s’est ressaisi en bloquant 33 rondelles. Bref, tous ont retrouvé un bon état d’esprit dans le vestiaire. Parfois, vaut mieux avoir la mémoire courte dans le monde du sport professionnel. Il est préférable de se concentrer sur les matchs futurs qui viendront rapidement et éviter de s’apitoyer sur quelques échecs décevants.

«Dernièrement, notre jeu commence à prendre la forme voulue, a affirmé Tavares au quotidien "Toronto Star". Nous souhaitons seulement être solides contre tous nos opposants et trouver une façon d’ajuster notre jeu et notre style à l’adversaire.»

À ce propos, la transmission de messages forts à l’endroit de rivaux potentiels des séries est souvent la norme tard dans le calendrier régulier. Toutefois, on ne voit pas nécessairement la situation de cette manière, du moins, pas encore.

«Nous reverrons ces gars [les Panthers] quelques autres fois. Donc, je pense que ça pourrait être un peu trop à l’avance. Il y aura de nombreux changements à l’intérieur de la section et de l’Association de l’Est», a précisé le défenseur Morgan Rielly.

Chaque point compte

La bataille de l’Atlantique est corsée, sans contredit. La Floride domine avec 94 points, mais derrière, c’est la congestion. Le Lightning de Tampa Bay est deuxième à 88 points, un de plus que les Leafs et les Bruins de Boston. D’ici la fin de la campagne, Toronto se frottera deux fois à chacun de ses adversaires dans la lutte pour le sommet.

«Nos gars savent à quel point c’est serré et chaque point compte. Tout demeure à la portée de tous. Vous pouvez bagarrer pour l’avantage de la patinoire au premier tour ou compétitionner pour remporter la division. La route devant nous est difficile au point de vue du calendrier et les autres clubs ne perdent pas souvent. C’est une section très relevée, mais nous avons maintenu la cadence toute l’année et on s’attend à continuer», a émis Keefe.

Les Leafs visiteront justement les Bruins, mardi, dans un match de la plus haute importance présenté sur les ondes de la chaîne TVA Sports.