LS Cream : un couple montréalais à la conquête de l’Amérique

Tout semble sourire aujourd’hui à Myriam Jean-Baptiste et Stevens Charles, un couple d’entrepreneurs montréalais qui a signé plusieurs ententes de distributions aux États-Unis pour leur boisson alcoolisée LS Cream, à base de noix de coco et vanille. Pourtant, leur parcours a été semé d’embûches.

Depuis 2015, ils commercialisent leur produit inspiré du kremas haïtien. Depuis de cette période, ils ont conquis le Québec; les approvisionnements que commande la SAQ sont régulièrement vendus en l’espace de quelques semaines, menant à des ruptures de stock.

Après le succès à l’échelle locale, ils tentent maintenant de percer le marché international, en débutant par les États-Unis.

«Ça n’a pas été facile d’y entrer, parce que chaque État a ses propres règlements et lois, mais on a pu naviguer à travers ça», a révélé Mme Jean-Baptiste, qui souligne fièrement que leur boisson est presque en vente à l’échelle nationale au sud de la frontière, avec plus de 400 points de vente.

L’expansion s’est faite de manière très rapide. En novembre dernier, l’entreprise déclarait, dans un communiqué, avoir quintuplé ses ventes par rapport à celles de l’année 2020. Un succès que M. Charles explique par la taille de la population des États-Unis par rapport à celle du Canada.

«On a aussi un avantage, c’est qu’il n’y a pas vraiment de nouvelles entrées dans la catégorie des crèmes. Donc on a pu y amener un brin de fraîcheur», a-t-il fait remarquer.

Cette nouveauté permet aussi d’attirer de nouveaux acheteurs dans la catégorie, selon ses observations et celles de ses distributeurs. Il lui arrive aussi de le constater lors d’activités ponctuelles de dégustations.

Le succès n’est pas que commercial, alors que la boisson a remporté quelques prix, dont le plus récent: une double médaille d’or à la World Wine & Spirits Competition de New York, en septembre dernier.

«On a réussi, à l’intérieur de l’industrie de l’alcool, à se positionner comme un produit qui est de qualité, avec une histoire et un héritage culturel qui est riche», s’est enthousiasmé M. Charles.

Tout en continuant l’expansion de l’entreprise, le couple n’oublie pas ses racines. Bien que la production se fait présentement en Floride, ils réfléchissent à la rapatrier au Québec, du moins, en partie.

«Pour nous, c’est important ! On est d’origine haïtienne, mais on est tous les deux nés ici, et on a commencé au Québec», a révélé Mme Jean-Baptiste.

Le LS Cream sera disponible à la SAQ d’ici l’été, dans un tout nouveau design dévoilé au grand public pendant la période des fêtes.

Créer sa recette

«Chaque famille haïtienne a grandi avec sa propre recette de kremas. Ma grand-mère, avant qu’elle décède, avait écrit la sienne sur une feuille de papier, rangée dans un Ziploc, que se passaient ma mère et ses tantes», s’est remémoré Stevens Charles.

C’est parce qu’il ne pouvait pas trouver le produit en SAQ qu’il a eu l’idée de commercialiser sa recette.

Toutefois, pour être vendu sur les tablettes, le produit devait être stable et pouvoir se conserver, en plus de répondre à de nombreuses normes. Le couple a travaillé avec des chimistes afin d’arriver à un résultat satisfaisant.

«Le LS Cream, c’est une évolution du kremas. C’est pour ça qu’on dit que c’en est inspiré, a nuancé M. Charles. C’est une boisson alcoolisée à la crème, mais avec la saveur du kremas.»

Il pointe la texture moins épaisse de son produit par rapport aux boissons faites maison, comme exemple des compromis qui ont dû être faits dans le processus de commercialisation.

«Avec le LS Cream, on un héritage qui se distingue des liqueurs qu’on connaît ici. Il y a une note musicale de cannelles, de noix de coco, et de vanille. Des notes qui ne sont pas nécessairement retrouvées dans les crèmes de liqueur qui sont habituellement sur le marché», a illustré Myriam Jean-Baptiste.

Ce qu’est le LS Cream

Il s’agit d’une boisson alcoolisée à la crème, à saveur de noix de coco, vanille, muscade et cannelle. Elle est inspirée du kremas, une boisson traditionnelle haïtienne, surtout dégustée dans les fêtes.

La boisson peut se consommer sur glace, ou être mélangée en cocktail.