Maudits frogs!

Lundi dernier, le National Post a publié un texte sur le passage de Michael Rousseau devant la Commission des langues officielles.

Titre du texte (je traduis) : « “C’était une erreur” : le PDG d’Air Canada se fait questionner par les députés pour ne pas avoir appris le français... »

Ce texte a suscité de nombreux commentaires de la part des lecteurs du National Post.

En voici quelques-uns (que j’ai traduits)...

DE L’AMOUR !

« De quoi vous parlez ?!?!?!? NOUS SOMMES EN AMÉRIQUE DU NORD, PERSONNE NE S’INTÉRESSE AU FRANÇAIS !!! »

« Les séparatistes québécois ne veulent pas être bilingues, alors laissons-les pourrir ! Ne leur parlez qu’en anglais ! »

« Le Québec est un boulet pour le reste du Canada. »

« Très peu de gens s’intéressent au français, c’est une langue qui se meurt. »

« Encore les nazis de la langue ! »

« Le nom de la compagnie est Air Canada, pas Air Québec... »

« Les habitants de cette province préfèrent vivre dans des huttes construites avec des étrons et de la boue et manger des insectes plutôt que de parler anglais. »

« La langue officielle du Canada est l’anglais ! »

ENCORE DE L’AMOUR !

« Quand tu es rendu à passer une loi pour protéger ta langue, c’est signe qu’elle se meurt... »

« Pourquoi devrions-nous apprendre le français ? Svp, Québec, sortez du Canada, qu’on puisse enfin vivre en paix ! »

« Dire qu’on pensait vivre dans un pays libre ! Pourquoi les frogs n’ont pas besoin d’apprendre l’anglais ???? »

« Les francophones du Québec ont maltraité les autochtones, ils les ont affamés, ont volé leurs fourrures ! Les Français ont perdu la guerre des Plaines d’Abraham, ils devraient tous retourner en France ! »

« TABERNAC, merde, pour l’amour du Christ ! » (En français dans le texte)

« Maudite bande d’enfants gâtés ! Il y a des traducteurs, mettez-vous des écouteurs sur la tête et foutez-nous patience ! »

« Les Canadiens anglais et les Canadiens français ont une chose en commun : aucun des deux groupes ne sait parler français correctement... »

TOUJOURS DE L’AMOUR !

« Avoir deux langues officielles divise le pays et coûte beaucoup trop cher. Il y a autant d’allophones au Canada qu’il y a de francophones... »

« La dernière fois que j’ai vérifié, le Canada était un pays anglais... »

« Je suis écœuré de ce débat. Les grosses entreprises devraient quitter le Québec. »

« Le Québec ne veut pas d’Anglos comme les Allemands ne voulaient pas de Juifs... »

« Le peuple québécois est une farce, ils parlent une langue bâtarde, même les Français de France n’arrivent pas à les comprendre quand ils ouvrent la bouche... »

« Air Canada devrait se retirer du Québec, laissons-les construire leur propre transporteur aérien... »

« On a besoin de plus de Michael Rousseau ! »

« Cet homme ne parle pas le montagnais non plus, arrêtez de vous plaindre ! »

UN MYTHE SUR RESPIRATEUR ARTIFICIEL

De plus en plus de Canadiens se demandent pourquoi le Canada entretient encore le mythe des deux langues officielles alors qu’il y a plus de Canadiens qui parlent mandarin ou hindi que français.

Plus le poids des francophones va fondre au sein de la fédération, plus il va devenir difficile de maintenir ce mythe en vie.

Et plus il sera difficile de protéger notre langue.

Quand allons-nous nous rendre compte que nous n’avons plus notre place dans ce pays ?