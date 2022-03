NFL: le repêchage de 2024 à Detroit

La NFL a retenu la ville de Detroit comme hôte de son repêchage amateur annuel de 2024, lundi.

Selon le réseau NFL Network, la ville de l’État du Michigan, domicile des Lions, a été préférée à Green Bay (Packers) et Washington (Commanders).

L’encan amateur est devenu le deuxième événement en importance dans le calendrier de la NFL, après le Super Bowl, en raison de ses retombées économiques et de sa popularité.

«Je suis excitée de pouvoir faire découvrir la ville pour des millions de raisons, a dit la propriétaire des Lions Sheila Hamp, dans un communiqué émis sur le site de son organisation. C’est une ville qui a trop souvent été dénigrée, dépréciée pour certaines raisons, mais ceux qui y vivent savent mieux que quiconque [que c’est faux]. Plusieurs choses extraordinaires s’y passent. Nous sommes donc excités de montrer au monde ce qu’est Detroit.»

Le repêchage de la NFL a été tenu exclusivement à New York, entre 1965 et 2014. Le circuit Goodell a toutefois décidé de changer l’emplacement de l’événement et faire le tour des villes de ses équipes. Ainsi, Chicago (deux fois), Philadelphie, Dallas, Nashville ont reçu l’événement de trois jours entre 2015 et 2019, avant que l’édition 2020 soit présentée virtuellement. Cleveland a agi à titre d’hôte l’année dernière, tandis que Las Vegas le fera du 28 au 30 avril, en 2022.

«Quand le repêchage s’est mis à déménager et qu’il s’est avéré aussi fructueux dans les autres marchés, c’est devenu l’une de nos priorités, a indiqué le président de l’équipe Rod Wood. Je suis heureux que ce soit finalement arrivé et j’espère qu’on donnera un spectacle assez bon pour être considéré afin de présenter un Super Bowl.»

Les prochaines vedettes de Hard Knocks

Le documentaire à succès Hard Knocks, produit annuellement par le réseau HBO et NFL Films, sera une fois de plus de retour en 2022. Les Lions en seront les vedettes pour cette édition.

Dans cette série, une équipe de la NFL est suivie dans tous ses événements du camp d’entraînement, ce qui offre aux téléspectateurs une vision différente de ce qui peut se dérouler en arrière-plan au sein d’une organisation.

«Nous sommes excités d’obtenir cette opportunité de mettre en avant-scène la ville de Detroit et la culture que nous tentons d’implanter au sein de l’organisation des Lions», a ajouté Wood.

C’est donc dire que l’entraîneur-chef des Lions, Dan Campbell, sera l’une des vedettes du documentaire. À sa première saison à la barre de l’équipe, l’homme de 45 ans a seulement été en mesure de mener les siens vers une fiche de 3-13-1, mais ses multiples déclarations n’ont jamais manqué de faire les manchettes.

«Cette équipe prendra l’identité de cette ville, avait-il mentionné lors de sa première conférence de presse dans ces fonctions. Cette ville a été plaquée au sol, mais elle a toujours trouvé un moyen de se relever. Elle a trouvé un moyen de faire face à l’adversité. Alors cette équipe va vous donner des coups de pied dans les dents et quand vous allez répliquer, nous allons répondre avec un sourire. Et si vous nous plaquez au sol, nous allons vous mordre la rotule en nous relevant.»

Il avait aussi dit qu’il aimerait avoir un vrai lion comme animal compagnie. Son discours dans le vestiaire, après sa première victoire, avait été aussi très émotif et s’était rapidement répandu sur les réseaux sociaux.

«La ville, la culture et le groupe d’entraîneurs à Detroit possèdent tous une énergie excitante qui nous fera de ce documentaire, une série que vous ne pourrez pas rater cet été», de dire le vice-président de NFL Films, Ken Rodgers.