NFL: les contribuables paieront le gros prix pour garder les Bills à Buffalo

Les contribuables de l’État de New York seront les principaux bailleurs de fonds dans la construction d’un nouveau stade pour les Bills de Buffalo selon une entente conclue dimanche.

Au total, 850 millions $ d’argent public permettront de financer ce projet de 1,4 milliard $ à Orchard Park, près de Buffalo, d’après le quotidien New York Times. Ainsi, 600 millions $ proviendront de l’État de New York et 250 millions $ du comté d’Érié.

La NFL a également accepté de prêter 200 millions $ aux Bills, de sorte que les propriétaires débourseront 350 millions $.

«Nous avons fait un autre pas [dimanche] pour solidifier notre objectif collectif de construire un nouveau stade pour les Bills de Buffalo à Orchard Park, ont réagi les propriétaires Terry et Kim Pegula dans un communiqué. Nous sommes reconnaissants pour le temps, les efforts et l’engagement total de la gouverneure Hochul et de son équipe pendant ce processus. S’il y a encore des obstacles à surmonter avant d’arriver au fil d’arrivée, nous sentons que le partenariat public-privé entre l’État de New York, le comté d’Érié et la NFL nous y mènera.»

Pour la gouverneure Kathy Hochul, cette entente était importante. Les Bills sont en effet la seule équipe évoluant dans l’État de New York; les Giants et les Jets disputent en effet leurs rencontres locales au MetLife Stadium, à East Rutherford, au New Jersey.

Elle estime par ailleurs que cet engagement sera bénéfique pour tous.

«Je suis entrée dans ces négociations en essayant de répondre à trois questions : combien de temps pouvons-nous garder les Bills à Buffalo? Comment pouvons-nous nous assurer que ce projet profite aux hommes et aux femmes qui travaillent dur dans l'ouest de New York? Et comment pouvons-nous obtenir la meilleure entente pour les contribuables?», a-t-elle avancé.

«Je suis heureuse qu'après des mois de négociations, nous ayons trouvé les meilleures réponses possible.»

Le projet permettrait aux Bills de quitter en 2026 le Highmark Stadium, construit en 1973.