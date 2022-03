Oscars: Will Smith s'excuse à Chris Rock

Will Smith a finalement rompu le silence au lendemain des Oscars. L’acteur s’est tourné vers Instagram pour présenter ses excuses à Chris Rock, qu’il a giflé lors du gala de dimanche soir.

« La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice. Mon comportement lors de la soirée des Oscars d’hier est inacceptable et inexcusable. Les blagues à mon sujet font partie du métier, mais une blague à propos de la condition médicale de Jada était trop difficile à supporter et j’ai réagi de manière émotionnelle », avance l’acteur dans une publication partagée à ses 61,2 millions d’abonnés.

Sur la scène du Théâtre Dolby pour remettre le prix du meilleur documentaire, Chris Rock avait lancé une blague sur les cheveux ras de Jada Pinkett Smith, qui souffre d’alopécie.

« J’aimerais m’excuser publiquement à toi, Chris. J’ai dépassé les bornes et j’ai eu tort. Je suis embarrassé et mes actions ne représentent pas l’homme que je veux être. Il n’y a aucune place pour la violence dans un monde d’amour et de bonté », peut-on lire dans la déclaration écrite de Will Smith.

« J’aimerais également m’excuser à l’Académie, aux producteurs de l’événements, à tous les spectateurs qui étaient sur place et ceux qui l’ont regardé à travers le monde. J’aimerais m’excuser à la famille Williams et à ma famille [du film] King Richard. Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a autrement été un magnifique parcours », termine Will Smith, précisant qu’il est un être en constante évolution (un work in progress, dans ses mots).