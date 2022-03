Partir en VR au Québec, voici quelques endroits à faire rêver !

Si vous lorgnez du côté de la Capitale-Nationale et des autres régions de l’est du Québec pour votre prochaine destination vacances en VR, nous avons des suggestions pour vous.

Camping Mont-Sainte-Anne

Les adeptes de vélo de montagne tomberont en amour avec le camping Mont-Sainte-Anne. Sur place, des sentiers cumulant une centaine de kilomètres les attendent. Également, les randonneurs ne seront pas en reste puisque la montagne du même nom est tout près.

Parc national des Grands-Jardins

Situé au cœur de la Réserve de la biosphère de Charlevoix, le parc permet une expérience des plus relaxantes au milieu d’un paysage montagneux couvert de conifères. L’endroit est aussi le paradis des pêcheurs, été comme hiver. Canot, kayak, randonnée pédestre... plusieurs autres activités attendent les campeurs sur le site.

Camping du Village

Une vue imprenable sur le Rocher Percé et sur de sublimes couchers de soleil, voici le panorama qui se dévoile pour le plus grand plaisir de nos yeux au camping du Village, situé à Percé. Plusieurs activités vous y attendent, mais l’une des plus populaires est sans aucun doute la croisière en mer. Diverses entreprises proposent des expéditions qui vous permettront d’admirer oiseaux, baleines, phoques et bien d’autres animaux.

Camping parc Aventures Cap Jaseux

Les amoureux du plein air, les sportifs et même les amateurs d’escalade trouveront leur compte au camping parc Aventures Cap Jaseux, à Saint-Fulgence. Localisé tout près du majestueux Fjord du Saguenay, le parc comprend un circuit aérien à travers les grands pins. Accompagné d’un guide qualifié, il est aussi possible d’effectuer un parcours de via ferrata, une forme d’escalade où la paroi rocheuse est équipée de câbles.

Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie

Également situé dans la Réserve de la biosphère de Charlevoix, le parc offre un spectacle enchanteur où le temps semble s’arrêter. On y trouve notamment l’Acropole-des-Draveurs. Il s’agit d’un sentier en montagne, atteignant une altitude de 1048 mètres, auquel les randonneurs peuvent s’attaquer. Si vous êtes plus du type à aimer les activités nautiques, il est aussi possible de faire de la planche à pagaie, du rabaska, de la pêche, du canot, etc., sur la rivière Malbaie.

Camping Valcartier

Si vos enfants ont déjà hâte de pouvoir aller aux glissades d’eau, le camping Valcartier sera votre destination de prédilection cet été. À proximité du site se trouve le parc aquatique extérieur du même nom. Également, il y a aussi le centre intérieur de glissades d’eau Bora Parc. Il est aussi possible de s’initier au surf.

Camping du parc du Bourg de Pabos

Situé sur la pointe gaspésienne, l’endroit est un petit paradis naturel où l’on trouve plusieurs plages. Au-delà des activités typiques d’un séjour en forêt, les campeurs peuvent parcourir Ura, un sentier en forêt et en bord de mer comprenant huit stations ayant toutes pour thème la puissance de l’eau. Ou encore, ces derniers peuvent emprunter le parcours nocturne illuminé de Nova Lumina, qui propose une expérience immersive.

Camping Chutes Fraser

Si vous cherchez un compromis entre nature et services, le camping Chutes Fraser, dans Charlevoix, est tout indiqué. L’endroit comprend sur place une piscine, un mini-golf et des espaces de jeux. Mais vous pouvez facilement emprunter de son site l’un des sentiers pédestres à proximité et vous rendre aux mythiques chutes Fraser, faire de la cueillette de petits fruits sauvages non loin de là ou aller taquiner la truite.

Centre de villégiature Dam-en-Terre

Les adeptes de cyclisme s’en donneront à cœur joie en planifiant leurs vacances au centre de villégiature Dam-en-Terre, à Alma. Le site est situé tout près de la Véloroute des Bleuets, qui ceinture le lac Saint-Jean et s’étend sur 256 km. Également, les campeurs pourront profiter de la plage naturelle ou s’amuser sur le parcours de mini-golf du centre. De surcroît, pour plus de divertissement, l’endroit possède aussi son propre théâtre d’été!

Un rappel : avant de partir, n’oubliez pas de réserver, ou du moins vous renseigner, sur les modalités de chaque camping.

Bon été 2022!