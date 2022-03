Pourquoi j’existe?

À l’âge de 5 ans, Virginie Fortin a demandé à son papa, Bernard Fortin : pourquoi on vit ? Vu que la petite Virginie n’a pas eu de réponse satisfaisante, ses questionnements existentiels ne l’ont pas quittée et, 30 ans plus tard, ils forment la base de son humour singulier, un humour qui touche la cible sans relâche dans son nouveau spectacle, Mes sentiments.

Il y a trop peu d’humoristes comme Virginie Fortin dans le show-business québécois. Des humoristes qui, un peu comme le faisaient des Pierre Légaré et André Sauvé avant elle, peuvent s’emparer d’un concept comme celui de l’espace-temps, à priori pas un terreau fertile de gags, et en faire un monologue aussi hilarant que brillant.

Présenté pour la première fois à Québec, lundi soir, à la salle Albert-Rousseau, le nouveau spectacle de Virginie Fortin approfondit les réflexions amorcées dans sa première création, Du bruit dans le cosmos.

Ce spectacle en crescendo, drôle au début et tordant à la fin, met en scène une trentenaire prête à repousser l’étiquette d’humoriste engagée que certains cherchent à lui coller pour, dans les minutes qui suivent, s’insurger contre la commotion que cause une femme qui se présente dans une émission de télé non maquillée.

« Pour être présentable à la télé, ça me prend une heure, Paul Houde, huit minutes, c’est dur de ne pas le prendre personnel », fait-elle remarquer, provoquant les rires avec une observation qui, émise dans un autre contexte, pourrait alimenter un vigoureux débat.

Souvenirs d’enfance

Outre notre rapport ambivalent au temps (c’est pas long quatre secondes, sauf quand tu te fais poignarder, souligne-t-elle) où elle replonge avec brio dans ses souvenirs d’enfance de « petite bourgeoise », Virginie Fortin est à son meilleur lorsqu’elle traite de parentalité, un segment qui nous fait découvrir une certaine Marguerite dans un moment délicieusement surréaliste.

Les stress du quotidien, l’obligation de réussir sa vie, les personnalités qu’on a selon la langue qu’on parle et l’éducation sont autant de sujets à travers lesquels, subtilement, l’humoriste laisse transparaître ses préoccupations féministes et écologiques. C’est efficace, sans être lourd. Ou trop engagé, comme elle ne le souhaite pas.

La mise en scène est sobre, au service d’une humoriste à la bouille sympathique qui évite les clichés que nous servent trop souvent ses collègues qui font le même métier qu’elle. En outre, elle ne sent pas le besoin de provoquer des rires à chaque phrase qu’elle prononce, même si c’est un peu ça qui finit par se produire.

Il ne reste qu’à souhaiter qu’elle trouve une autre grande question philosophique pour un éventuel troisième spectacle.