Quatrième trimestre: Moteurs Taiga double sa perte

L’entreprise de fabrication de véhicules électriques hors route, Taiga, a réalisé une perte nette de 11,3 millions $ pour le quatrième trimestre de l’exercice 2021, contre une perte de 5,1 millions $ lors du trimestre précèdent.

Les liquidités de Taiga se sont chiffrées à 87 millions $ au 31 décembre 2021, comparativement à 110 millions $ au 30 septembre 2021.

«Le quatrième trimestre représentait un jalon pour Taiga. Après avoir surmonté les difficultés liées à la chaîne d'approvisionnement et d'autres obstacles, nous avons fabriqué notre première série de motoneiges électriques et avons amorcé nos toutes premières livraisons le 18 mars 2022. Cette réalisation marque le passage à l'électrification dans l'industrie des sports motorisés», a déclaré Samuel Bruneau, président et directeur général de Taiga.

Au 31 décembre 2021, le carnet de précommandes de Taiga s’établissait à 2356 unités, soit une augmentation de 161 % par rapport aux 901 unités au 31 décembre 2020.

Au cours de ce trimestre, l’entreprise a également triplé son effectif, pour atteindre 187 employés à temps plein, dont environ la moitié travaille en ingénierie.

Taïga a également lancé un réseau de bornes de recharge hors route et fait son entrée en bourse.

En raison de la pénurie de semiconducteurs à l'échelle mondiale, l’entreprise dit avoir réussi à s’approvisionner en d'autres matériaux pour ses véhicules et à se procurer des puces pour 1000 unités. «Toutefois, la production de 2022 sera limitée par d'autres facteurs, notamment la disponibilité des matières premières et d'autres composantes, l'optimisation du processus de fabrication et les économies de coûts liées au volume», a-t-on précisé.