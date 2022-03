Rendez-vous au Salon emplois et formations de Québec, où les kiosques sont en virtuel et en présentiel !

Le Salon emplois et formations, qui se tiendra les 29 et 30 mars prochain, est le résultat d’un travail de 5 ans.

Richard Grondin, homme d’affaires de Québec, a créé un espace révolutionnaire pour l’emploi, où quatre plateformes travaillent en synergie.

· Une plateforme de réseautage

· Une plateforme d’affichage d’emplois

· Une plateforme de création de salons

· Une plateforme d’affichage d’établissements d’enseignement

Essayez de trouver un site web d’emplois où vous pouvez clavarder avec un spécialiste en ressources humaines 365 jours par année et lui poser toutes sortes de questions! Cet espace unique vous permet de visiter un salon d’emplois en présentiel et de terminer la visite en virtuel dans le confort de votre foyer. Celui-ci facilite aussi la recherche de programmes d’études et d’établissements d’enseignement.

À la base de ce système se trouve Fulljobs.ca, une plateforme gratuite de réseautage permettant les échanges et le partage qui propose également de créer des groupes.

Être membre du réseau a des avantages, et c’est gratuit!

Il est possible d’avoir accès à tous les emplois en allant sur Fulljobs.ca. Un outil vous permet d’affiner vos recherches selon différents critères : par industrie, par statut (temps plein ou partiel, régulier, temporaire et sur appel) et par emplacement. Il est aussi possible de sélectionner des emplois qui se font en télétravail, des emplois étudiants, des stages et plus encore.

Cependant, il n’est pas possible d’échanger avec les ressources humaines sans être membre du réseau. Prenez quelques secondes pour vous inscrire, et un monde s’ouvrira à vous!

Le salon de l’emploi virtuel salon-emplois.ca est réservé aux membres seulement. Être membre permet d’étendre son réseau, de clavarder et d’être en visioconférence avec les ressources humaines des entreprises. Dans cette section, vous avez accès au profil de l’entreprise et à tous les emplois.

Les salons en présentiel et en virtuel

Les salons présentiels auront toujours leur place, car le contact humain reste essentiel, mais la pandémie a permis de devenir agile et actif virtuellement. Ainsi, le Salon d’emplois sera proposé de ces deux façons, permettant à tous d’avoir une chance égale de faire des rencontres professionnelles enrichissantes.

Ainsi, les salons présentiels travaillent en synergie avec le mode virtuel. Dans la zone salons du salon-emplois.ca, vous trouverez tous les salons présents et à venir.

Comment ça marche? Lorsqu’un visiteur se présente au kiosque de l’exposant, il numérise le code QR pour voir l’ensemble des offres de l’exposant en question. Il peut ainsi les consulter et postuler directement avec son téléphone intelligent. Il peut également y revenir, puisqu’au contraire d’un salon présentiel standard, le salon virtuel permet de continuer la visite, d’approfondir ses recherches et de placer son curriculum vitae et une lettre de présentation dans son profil.

Un véritable centre des congrès virtuel

Chaque salon virtuel est un centre de congrès dont chaque étage peut recevoir 93 exposants. Et il n’y a pas de limite d’étages!

Un salon virtuel est ouvert 365 jours par année et Fulljobs.ca est le seul promoteur à vous offrir 5 salons virtuels par année, avec 5 périodes de clavardage et de visioconférence avec les exposants.

Des milliers d’emplois disponibles

À l’heure du plein emploi alors que la situation pandémique s’améliore, il y a des manques importants de personnel dans les milieux de la santé, de la restauration et de la transformation alimentaire, dans les technologies de l’information, en fiscalité, en comptabilité ainsi qu’en tourisme. De nombreuses entreprises recherchent aussi des opérateurs de machinerie lourde et des chauffeurs de camions et d’autobus.

C’est pratiquement impossible de ne pas trouver un emploi! En plaçant votre CV sur Fulljobs.ca, toutes les chances sont bonnes pour décrocher ce que vous désirez!

Venez nous visiter et prenez votre futur en main!

Un partenariat avec l’ARQ

Les deux dernières années ont été très difficiles pour les restaurateurs. Fulljobs.ca offre à tous les membres de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) la possibilité d’afficher l’ensemble de leurs offres d’emplois pendant au moins six mois.

Une émission sur l’emploi

Une nouvelle émission sur l’emploi, en diffusion en continu, va débuter le 29 mars 2022 au centre des congrès de Québec.

Chaque semaine, les gens seront invités à échanger via Facebook et Zoom avec une entreprise. Les premiers invités sont : MEDICAGO, le 29 mars 2022, à 13h et le Chantier Davie le 30 mars, à 13 h.

Pour participer à l’émission, rendez-vous sur la page Facebook du salon de l’emploi : https://www.facebook.com/salonemplois.