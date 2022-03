Rendre le camping plus accessible à tous grâce à nos conseils et à nos services

Chez Roulotte Turmel, nous nous distinguons grâce à notre grand inventaire de VR neufs et usagés et à un choix varié de modèles et de marques pour tous les goûts et tous les budgets. De plus, nous possédons un vaste inventaire de pièces et un service de réparation sur la route. Un bris vous arrive? Pas de panique! Nous nous déplaçons pour vous.

L’implication sociale

« Nous sommes établis depuis plusieurs années à Québec, et c’est important pour nous de redonner à la communauté », explique la propriétaire, madame Suzie Turmel. Les Roulottes E. Turmel s’associent avec la Fondation du Cégep de Sainte-Foy et font tirer une roulotte Starcraft 2022. L'argent amassé servira à soutenir la réussite scolaire des étudiants.

Une chance de gagner!

Consultez notre catalogue en ligne ou venez nous visiter sur place au 7010, boulevard Sainte-Anne, à Château-Richer. En vous procurant un VR chez Les Roulottes E. Turmel, vous courez la chance de gagner votre achat jusqu’à concurrence de 100 000 $.

www.roulotteturmel.com