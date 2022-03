Tournoi des Maîtres: Tiger Woods n’a pas encore déclaré forfait

Plus d’un an après un violent accident de la route, Tiger Woods laisse planer l’espoir quant à une possible participation au Tournoi des Maîtres, puisqu’il ne s’est pas officiellement désisté.

Le nom de l’Américain de 46 ans figurait en effet dans la liste de 85 golfeurs qui prendront part au tournoi du Grand Chelem, dimanche. Ce tournoi de la PGA doit commencer le 7 avril prochain.

Le 23 février 2021, Woods a pourtant été impliqué dans un sévère capotage en Californie. Lorsqu’il était seul sur la route, il a fait une embardée et des tonneaux avec son VUS. Sa jambe droite a été très amochée, mais les médecins ont pu éviter l’amputation. Il a subi de multiples opérations.

En février, cette année, il avait indiqué n’avoir aucune idée du moment où il pourra reprendre la compétition. «J’aimerais pouvoir vous dire quand je jouerai à nouveau. Je veux, mais je ne peux pas», avait dit Woods en marge de l’Invitation Genesis.

Woods compte 82 victoires sur le circuit de la PGA, dont 15 lors d'événements majeurs. Il a triomphé cinq fois au Tournoi des Maîtres, la dernière fois en 2019.