Une soirée inoubliable

Patrice Vermette se souviendra longtemps de sa soirée du 27 mars 2022. En plus d’avoir remporté un Oscar pour son travail dans le film de science-fiction Dune, le directeur artistique québécois était aux premières loges pour assister à l’une des plus grosses controverses de l’histoire de la cérémonie.

« Sur le coup, je pensais que c’était un gag, a relaté Patrice Vermette au sujet de l’altercation entre Will Smith et Chris Rock sur la scène du Dolby Theatre. Mais on s’est finalement vite rendu compte que ce n’était pas le cas. Ç’a créé un gros malaise dans la salle. Je sais que l’Académie a un code de conduite. Je ne sais pas comment ils vont réagir à cela. »

Chose certaine, ce n’est pas une chicane entre deux vedettes américaines qui allait gâcher la soirée triomphale de Vermette et de l’équipe de Dune. Le film de science-fiction réalisé par Denis Villeneuve a été récompensé de six Oscars, dont ceux de la meilleure direction artistique (remis à Vermette), des meilleurs effets visuels et de la meilleure direction photo.

« On a célébré toute la gang du film ensemble, indique Vermette. Ç’a été une soirée exceptionnelle. Après la cérémonie, on est allés au Bal des gouverneurs, puis dans un événement organisé par Warner Bros, avant de finir la soirée au célèbre party du Vanity Fair. J’avais évité tous les partys avant les Oscars parce que je ne voulais pas avoir trop de distractions. Mais hier soir, j’en ai profité au maximum. »

Une tape dans le dos

Dans les partys qui ont suivi les Oscars, Patrice Vermette a croisé plusieurs autres gagnants de la cérémonie, dont Will Smith. « Je l’ai vu danser sur sa propre musique », glisse le Québécois.

Patrice Vermette avait déjà été nommé aux Oscars à deux reprises dans le passé, avant de remporter la précieuse statuette pour la première fois dimanche soir. Difficile de dire si ce prix prestigieux lui ouvrira davantage de portes à Hollywood, lui qui travaille déjà depuis quelques semaines sur la suite de Dune, qui sera tournée à compter de cet été.

« Je suis déjà privilégié parce qu’on m’offre des beaux projets, souligne-t-il. Je ne sais pas si ce prix va changer quelque chose pour la suite de ma carrière, mais j’en suis très heureux. C’est une belle tape dans le dos. »