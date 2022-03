[VIDÉO] L'annonceur d’un match de hockey s’en prend à des arbitres

Un annonceur maison s’en est pris physiquement à des arbitres car il n’était pas satisfait de leurs décisions, dimanche, lors d’un match de la ligue de hockey senior à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie.

L’incident est survenu durant la troisième période alors que l’équipe de Mont-Joli menait la partie. L’annonceur a demandé à l’arbitre en chef d’imposer une punition supplémentaire à un joueur de l’équipe meneuse puisque, selon lui, le joueur avait quitté le banc de punition trop tôt.

L’arbitre a consulté les autres officiels qui ont décidé de ne pas imposer la punition.

C’est à ce moment-là que l’annonceur a décidé de sauter sur la glace pour s’en prendre à un arbitre. Des joueurs et d’autres arbitres sont intervenus pour faire cesser la bagarre.

Des agents de sécurité ont été appelés en renfort ainsi que des policiers.

La Sûreté du Québec a confirmé qu’une plainte avait été déposée et que l’homme a été interrogé puis libéré sous promesse de comparaître.

Le responsable de Hockey Bas-Saint-Laurent, Guylain Raymond, a dénoncé cet acte de violence qui, selon lui, n’a pas sa place dans le sport.

«C’est inacceptable, on déplore cette situation et on va laisser le processus judiciaire se poursuivre», a-t-il confirmé en entrevue à TVA Nouvelles.