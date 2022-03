Will Smith fait la fête après les Oscars

Quelques heures à peine après avoir giflé Chris Rock sur la scène des Oscars, Will Smith respirait la bonne humeur lors de la fête organisée par le magazine Vanity Fair.

L’acteur, fraîchement oscarisé pour son rôle dans La méthode Williams, y a pris d’assaut le plancher de danse en compagnie de ses proches (dont sa femme Jada Pinkett Smith et ses trois enfants, Jaden, Willow et Trey Smith) pour s’y déhancher au son de ses propres hits.

Kevin Mazur tirées du site web de Vanity Fair

Les images de la soirée se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, montrant un Will Smith tenant fermement sa statuette dorée tout en dansant sur les airs de Gettin’ Jiggy Wit It, Summertime et Miami, pierres angulaires de son répertoire musical.

Kevin Mazur tirées du site web de Vanity Fair

La grande fête post-cérémonie, organisée annuellement par Vanity Fair, était cette fois-ci fréquentée par Kristen Stewart, Bill Murray, Diane Lane, Dan Levy, Jack Quaid et Lupita Nyong’o, entre autres.