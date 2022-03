10 concerts à voir cet été au Festival de Jazz

Pour la première fois de son histoire, l’équipe du Festival international de Jazz de Montréal a décidé de dévoiler l’ensemble de sa programmation d’un seul coup. Ainsi, ce sont des dizaines de concerts extérieurs gratuits qui côtoient d’autres concerts en salles payants dans ce dévoilement qui comprend notamment les noms de Ludovico Einaudi, Kamasi Washington et Nathaniel Rateliff. Le Journal s’est entretenu avec le programmateur Laurent Saulnier sur cette nouvelle édition.

• À lire aussi: Les Foo Fighters annulent tous leurs concerts

• À lire aussi: Le batteur du groupe Foo Fighters, Taylor Hawkins, avait consommé des opiacés et des antidépresseurs avant sa mort

Dès la fin de l’édition spéciale du FIJM de septembre dernier – une édition réduite marquée par la pandémie -, l’organisation du Festival de Jazz a décidé d’envisager l’année 2022 comme un retour à la normale.

« On a pris ce pari-là, dit Laurent Saulnier. Est-ce qu’on a eu raison de le faire? Franchement, tant qu’on ne sera pas rendu là, on ne le saura pas. Mais on a très bon espoir que tout soit revenu à la normale. C’est aussi pour ça que pour la première fois depuis trois ans, il y a des artistes qui viennent de partout dans le monde. C’est-tu assez fou? »

Cette 42e édition du FIJM, le programmateur la décrit comme étant « éclectique ». « Elle est aussi pas mal équilibrée cette année, dans le sens où il y a un paquet de monde là-dedans qui n’est pas passé par Montréal depuis des années. Et pas juste à cause de la pandémie. »

Le Journal a demandé à Laurent Saulnier de parler de dix artistes ou groupes qui passeront par le festival cet été, du 30 juin au 9 juillet.

-The Roots : « L’événement avec eux, c’est que ça va être notre spectacle de clôture gratuit en extérieur. Ça, c’est la meilleure nouvelle au monde! Je te le dis bien franchement, à chaque année ou à peu près, on essaie de ramener The Roots au Festival de Jazz. Pour nous autres, c’est un groupe emblématique. S’il y a un groupe qui pouvait résumer l’esprit du Festival de Jazz en 2022, c’est probablement The Roots. Si ma mémoire est bonne, je pense que ce sera leur cinquième fois au festival. »

-Ludovico Einaudi : « C’est une présence qui est beaucoup moins rare [que The Roots]. Il nous a visité très régulièrement au cours des dernières années. Il va faire deux concerts avec son groupe à Wilfrid-Pelletier. Et l’exclusivité montréalaise c’est qu’en plus de ces deux concerts avec son groupe, il fait aussi un concert en solo au piano, à la Maison symphonique. Et c’est le seul concert en solo qu’il fait de toute sa tournée. »

-Tash Sultana : « C’est l’événement d’ouverture gratuit, en extérieur. Elle devait faire l’événement d’ouverture de l’édition 2020. On aimait tellement cette idée qu’on a lourdement insisté pour qu’elle le fasse encore même si c’est deux ans plus tard! On trouvait ça important de montrer une performeuse comme ça à un très vaste public. La dernière fois qu’elle était passée à Montréal, elle avait quand même rempli à pleine capacité la Place Bell [en 2018]. Le concert était fabuleux. De voir une personne seule sur scène capable de tenir une foule comme ça, c’est quand même assez impressionnant. »

-Kamasi Washington : « C’est lui aussi gratuit à l’extérieur, sur la place des Festivals. On voulait qu’il joue à l’extérieur sur la grande scène. Parce que c’est un des plus importants de cette espèce de renouveau du jazz américain, particulièrement sur la côte ouest. Quand son album est sorti il y a environ cinq ans, tout le monde était accroché à cet album-là. Ses passages à Montréal ont été très rares. Et on se disait que pour prouver à un paquet de monde qui trouve qu’il n’y a jamais assez de jazz dans le Festival de Jazz... sur la grosse scène, ça va faire la job! »

-Pink Martini : « Ce sont des habitués, c’est la famille. À chaque fois qu’ils sortent un nouvel album, ils sont toujours les bienvenus chez nous. Ils seront deux soirs à Wilfrid-Pelletier. Ce qui est important là-dedans, c’est que là aussi, il y a une vraie histoire d’amitié entre le groupe et le festival. La première fois qu’ils ont joué à Montréal, c’était dans le cadre du Festival de Jazz. Et depuis ce temps-là, on les suit pas à pas. Non seulement parce qu’on les aime, mais le public les réclame aussi. Il n’y a pas beaucoup de groupes dans ce genre-là qui sont capables de faire deux soirs complets à Wilfrid-Pelletier à chaque fois qu’ils viennent. Pink Martini fait partie de ceux-là. Juste pour ça, ça vaut la peine. »

-Woodkid : « Il devait jouer au festival 2020. En 2022, c’est tout aussi pertinent de le présenter. Les premiers shows en Amérique du Nord depuis la sortie de son album, ils vont être à Montréal. [...] Sa dernière fois à Montréal [en 2014], c’était fou. Cette soirée-là, il s’est vraiment passé quelque chose de très particulier. Je suis allé à Paris il y a quelques années et Woodkid m’avait dit que ce spectacle-là va rester un des grands moments de sa carrière. Pour lui, c’était important que Montréal soit la première ville en Amérique du Nord qu’il allait visiter avec son nouveau spectacle. »

-Nathaniel Rateliff & The Night Sweats : « Ce sera sur la grosse scène, gratuit. Normalement, Nathalie Rateliff aurait dû faire partie de la programmation 2020. On a continué à se parler au cours des deux dernières années. Ils n’ont pas lâché le morceau et nous non plus. Ce qui fait qu’ils sont là cette année et on est très, très contents. Pour nous, c’est la preuve que le rétro peut parfois être moderne. »

-Robert Glasper : « Lui aussi, c’est un habitué du Festival de Jazz. Sa trilogie Black Radio, pour moi, c’est parmi les belles affaires qui se sont passées dans le jazz américain au cours des dernières années. Oui, la base est purement jazz. Mais en même temps, il y a tellement l’influence de soul, de RnB, de hip hop. Je trouve que les albums Black Radio, c’est un bon portrait de où se peut se situer le jazz en 2022. Avec toutes ces influences-là mélangées. Il est au Théâtre Maisonneuve. »

-Masego : « Il joue au MTelus. C’est une drôle de bibitte. Le phénomène Masego me fait penser un peu à d’autres phénomènes qui ont éclos au cours des dernières années, à la Snarky Puppy, par exemple, ou Vulfpeck. Ce genre d’artistes ou de groupes qui évoluent en marge de tout. Ça ne joue pas à la radio, ça n’a jamais de numéro un. Ce n’est pas quelque chose qu’on a l’impression qu’il est grand public. Mais pourtant, ce gars-là réussit à rejoindre tellement de gens. La seule fois où il est venu à Montréal avant, c’était à l’Astral, il y a quatre ou cinq ans. Et là, il part directement de l’Astral pour aller au MTelus. Et on est convaincu que ça va être l’un des concerts, non seulement qui va être complet assez rapidement, mais qu’en plus, les gens vont en parler. Ça va être la bibitte que personne n’a vu venir. »

-Marcus Miller : « Il fait le Théâtre Maisonneuve lui aussi. C’est le bassiste de légende. À partir du moment où tu as travaillé avec Miles Davis, tu as le mot légende collé à ton nom. Et avec raison. C’est aussi un habitué du festival, c’est un grand, grand monsieur et à chaque fois on est vraiment très heureux qu’il passe pas à Montréal. Des jazzmen de ce calibre-là, ça fait toujours plaisir à voir et à entendre. »