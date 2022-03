MÉNARD, François



Jeudi le 24 mars dernier, entouré par l'amour de sa famille, est décédé monsieur François Ménard à l'âge de 77 ans. Il s'en est allé vers le beau grand horizon, comme les oies du printemps qui remontent vers le nord.Outre son épouse, madame Denise Provost Ménard, il laisse dans le deuil ses enfants Geneviève (Martin Plante), Marie-Pierre (Steeve Boissinot), Louis-Philippe (Marlène Bates), ses petits-enfants, Marc-Antoine, Charles-Antoine, Audrey-Eve, Élodie, Anne-Sophie, Isaac, Charles-Olivier et Jean-Mathieu, ses frères et soeurs, Julien, Élisabeth, Simon, Louis, Bruno, Sylvain et Véronique, ses beaux-frères et belles-soeurs, Carole Desjardins (feu Normand Provost), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Monsieur François Ménard reposera à lale jeudi 31 mars 2022 de 15h à 21h, ainsi que le vendredi 1er avril 2022 de 13h à 15h; une cérémonie religieuse suivra à cet endroit à 15h.La famille remercie d'avance toutes les personnes qui partageront sa peine, ainsi que le personnel du Centre d'hébergement en soins palliatifs de La Prairie pour son travail exceptionnel et sa bonté.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au centre de soins palliatifs via la Fondation Anna-Laberge.