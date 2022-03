À temps double... et parfois triple

Les Montréalais ont payé près de 12 millions $ en heures supplémentaires à la police de Montréal, notamment pour tenter de contrôler la vague de fusillades à l’été 2021.

À titre comparatif, la facture se chiffrait à moins de 7 millions $ pour la même période à l’été 2020. Telles ont été les informations que notre Bureau d’enquête a obtenues auprès de la division de l’accès à l’information.

C’est donc à un moment critique où Montréal vit une crise sans précédent en termes de fusillades que le service de police a été contraint à délier les cordons de la bourse. « C’était la panique », indique une source policière qui n’est pas autorisée à parler aux médias.

À la direction du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), on précise que les séries de la coupe Stanley ont aussi eu un certain impact sur la hausse de la facture. Ces dépenses d’heures supplémentaires surviennent à un moment où il manque au moins 250 policiers au SPVM et dont les embauches promises par la mairesse, Valérie Plante, se font encore attendre.

Ententes secrètes

C’est en plein tumulte que des policiers se sont fait demander s’ils acceptaient d’interrompre leurs vacances afin de revenir au travail et de les remettre à plus tard.

« Ils se faisaient offrir du 200 % (de leur salaire habituel) et on leur permettait de reprendre la totalité de leurs journées de vacances, même les journées déjà prises », affirme une source policière, précisant que ça correspondait parfois à du 300 %, temps et argent confondus.

Photo d'archives, Chantal Poirier Yves Francoeur, Fraternité des policiers

« Cette pratique n’est pas dans la convention collective. Elle représente l’exception », affirme le président de la fraternité des policiers du SPVM, Yves Francoeur.

Il reconnaît que des ententes « secrètes » existent entre plusieurs superviseurs et leurs policiers depuis de nombreuses années, mais uniquement aux enquêtes.

Ces ententes ont pour but de réduire les paiements en argent occasionnés par les heures supplémentaires. Cependant, elles ne sont pas cautionnées par la direction ou par le syndicat.

« C’est connu depuis longtemps. C’est la façon de récupérer le temps qu’on a donné au SPVM », affirme une source policière, dans un contexte où la Ville demande à la direction du SPVM de limiter toute heure supplémentaire payée au-delà de 150 %.

Ils ferment leurs téléphones

Désabusés, plusieurs policiers ferment leurs téléphones pendant leurs congés afin de ne pas être joints, nous a confié Yves Francoeur.

Les postes de quartier doivent conserver un ratio de cinq sixièmes des effectifs en tout temps. À titre explicatif, deux patrouilleurs peuvent prendre des vacances en même temps si l’équipe est composée d’au moins douze membres.

Dans le cas des enquêtes, la situation est plus inquiétante. En juillet et en août, les équipes fonctionnent souvent à 50 % de leur capacité.

L’ABC des heures supplémentaires

◆ 150 %

Taux horaire payé après les heures normales.

◆ 200 %

Taux horaire payé à des policiers rappelés alors qu’ils étaient en congé ou en vacances. Le SPVM évite cette pratique, autant que possible.

◆ 300 % (ententes secrètes)

Le policier remplit une demande de congé, mais elle n’est pas comptabilisée par son supérieur. Sur les listes des effectifs quotidiens, le policier apparaît en devoir, mais dans les faits, il ne rentre pas travailler.

C’est une façon déguisée de remettre du temps dû à des policiers. Cela peut correspondre à du temps simple, du 200 %, et peut parfois même équivaloir à du 300 %.

Ces ententes ne sont cependant pas généralisées.

Presque deux fois plus cher l’été passé

Été 2021

◆ 26 juin 2021 au 1er octobre 2021 :

Environ 258 000 heures supplémentaires

heures supplémentaires Coût : 11 924 396,35 $, dont près de 3 M$ pour des heures à temps double.

Été 2020

◆ 27 juin 2020 au 2 octobre 2020 :

Environ 142 000 heures supplémentaires

heures supplémentaires Coût : 6 769 133,49 $, dont près de 700 000 $ pour des heures à temps double.

Source: Service de police de la Ville de Montréal

