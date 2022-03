TREMBLAY, Réjeanne



Le 26 mars 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Réjeanne Tremblay, épouse de feu monsieur Jean-Claude Parent.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Chantale, feu Pierrot (Louise), Sonia (Jocelyn), Guylaine (Jacques), Steeve et Éric (Hélène), ses 9 petits-enfants, Kevin, Mathieu, Roch, Antoine, Marika, Émilie, Annabelle, Alexis et Charles-Alexandre, ainsi que leurs conjoints et conjointes, son arrière-petit-fils Jacob, ses frères et soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle mercredi 30 mars, de 13h à 16h. Une cérémonie en sa mémoire aura lieu à 16h au salon du même endroit.En guise de sympathie, vous pouvez faire un don à la Société canadienne du cancer.