Création d’un nouveau réseau d’affaires francophone

Des associations patronales francophones de 25 pays dans le monde, dont le Conseil du patronat du Québec (CPQ), ont annoncé mardi la création de l’Alliance des Patronats Francophones.

«Parce que le monde est constitué de blocs économiques, de communautés d’affaires, il nous faut porter nos “valeurs” francophones non seulement au plan culturel, mais aussi au plan économique», a déclaré Geoffroy Roux de Bézieux, président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) et président de l’Alliance.

Cette nouvelle instance mondiale, dont le lancement a été officialisé mardi en Tunisie, sera dotée d’une organisation permanente et aura pour mission «d’accélérer les relations d’affaires entre entreprises francophones», a-t-on précisé par communiqué.

Le CPQ, qui représentera l’ensemble de l’Amérique du Nord, sera responsable du groupe de travail sur la formation de la main-d’œuvre. Il aura notamment pour mandat de s’attaquer aux enjeux de reconnaissances des acquis, de définir un modèle de formation adapté aux besoins des économies francophones et de favoriser la mobilité étudiante.

«Nous sommes très fiers d’être la seule organisation en Amérique du Nord à faire partie de l’Alliance des Patronats Francophones. Plus que jamais, avec le contexte actuel, nous devons travailler ensemble pour assurer un écosystème économique prospère aux entreprises d’ici qui font ou qui souhaitent faire des affaires outre-mer. Cette nouvelle entité nous permettra de travailler ensemble et de représenter les intérêts du Québec et du Canada à l’étranger», a déclaré Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ et vice-président et trésorier de l’Alliance.

L’Alliance rappelle également que le français est la troisième langue d’affaires dans le monde et qu’elle «nécessite une coopération plus structurée à l’échelle mondiale».