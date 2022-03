Crimes sexuels : Peter Nygard comparait à Montréal

Déjà détenu à Toronto pour des crimes sexuels, le magnat déchu de la mode Peter Nygard devra s’habituer à la prison puisque la Couronne a demandé qu’il soit aussi incarcéré préventivement en lien avec les nouvelles accusations déposées à Montréal.

« C’est pour la protection du public », a expliqué le procureur Me Jérôme Laflamme, ce mardi au palais de justice de Montréal.

Juste avant, Nygard, 80 ans, a brièvement comparu par visioconférence de la prison torontoise où il se trouve. Vêtu d’un pull orange rappelant les fameux uniformes de prisonniers aux États-Unis, le multimillionnaire finno-canadien n’a rien perdu de son bronzage malgré quatre mois à l’ombre en détention préventive.

Attentif, il a pris quelques notes lors de cette première audience à Montréal, où il est accusé d’agression sexuelle et de séquestration. Les crimes allégués seraient survenus en 1997 et 1998 sur une personne majeure, dont l’identité est protégée par le tribunal.

Ce nouveau dossier, dont on ignore pour le moment les détails, s’ajoute toutefois à deux autres, en Ontario et aux États-Unis.

Dans ce dossier, il fait face à six accusations d’agression sexuelle et trois de séquestration pour des actes qui auraient été commis contre des femmes, entre 1987 et 2006.

Aux États-Unis après

Normalement, Nygard devrait être jugé au Canada d’ici les 30 prochains mois, au plus. Et une fois que ses dossiers seront clos, il devrait être extradé à New York aux États-Unis, afin d’être jugé entre autres pour trafic sexuel. Car selon une enquête conjointe du FBI et de la police new-yorkaise, pendant 25 ans, le richissime homme d’affaires a utilisé son influence pour recruter des femmes et des ados pour assouvir ses désirs sexuels.

« Il les contrôlait par des menaces, ou encore des fausses promesses d’avancement de carrière, selon un communiqué du département de la Justice américaine. Il a agressé sexuellement certaines de ces victimes. D’autres ont été agressées par ses associés, ou droguées pour s’assurer de leur obéissance. »

Selon les procureurs américains, Nygard appelait ses victimes des « petites amies » et utilisait son entreprise entre autres pour financer ses crimes.

« Nygard a également utilisé les ressources et des employés de son entreprise pour intimider et menacer des gens qui alléguaient du trafic sexuel », affirment les autorités américaines.

Dans le dossier de Montréal, Nygard reviendra à la cour lundi prochain, pour la suite des procédures.