Dehors Novembre sur scène

Le comédien Hubert Proulx incarnera Dédé Fortin, le défunt chanteur du groupe Les Colocs, sur les planches. La pièce, intitulée Dehors Novembre, nous fera plonger dans le contexte de la création du célèbre et ultime album du groupe avec Dédé, sorti en 1998.

Hubert Proulx sera accompagné sur scène de Vander, le dernier bassiste des Colocs. Ensemble, ils réciteront, narreront et revisiteront les textes des chansons de l’album Dehors Novembre et certains souvenirs de cette époque marquante dans l’histoire du groupe et du Québec. Les musiciens Jean-Denis Levasseur (vents) et Jean-Nicolas Nicol (batterie) participeront aussi au spectacle.

Mise en scène par la comédienne Marilyn Bastien et par Vander, la pièce penchant vers le théâtre documentaire sera présentée en première montréalaise le 2 novembre prochain au Studio Cabaret de l’Espace Saint-Denis. Elle prendra ensuite la route à travers le Québec pour plus de 30 représentations.

Fort de son implication dans Les Colocs et de sa relation avec Dédé Fortin, le musicien belge Vander promet de révéler des souvenirs et anecdotes peu connus du grand public et de revenir sur des moments comiques et touchants de la genèse de cet album devenu culte créé dans une maison de Saint-Étienne-de-Bolton.

Une partie des recettes sera remise à la Fondation Dédé Fortin ou à un programme de prévention du suicide de la région où sera présenté le spectacle.

Les billets pour les représentations montréalaises sont en vente dès aujourd’hui à la billetterie de l’Espace Saint-Denis et en ligne sur Ticketpro.ca.