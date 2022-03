Des hommes blancs exclus d’appels de candidatures à l’UL

Un appel de candidatures de l’Université Laval pour un programme de Chaire de recherche du Canada fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux : les candidatures d’hommes blancs non handicapés ne seront pas sélectionnées, peut-on lire.

Dans cet appel de candidatures pour une chaire de recherche en biologie, qui a été publié cet automne, il est mentionné que «seules les personnes candidates possédant les compétences requises et s’étant auto-identifiées comme membre d’au moins un des quatre groupes sous-représentés seront sélectionnés».

Les candidatures des femmes, des Autochtones, des personnes en situation de handicap et celles appartenant aux minorités visibles seront uniquement retenues afin d’accroître la représentativité de ces groupes parmi les titulaires des Chaires de recherche du Canada (CRC) à l’Université Laval.

L’établissement «ne peut déposer d’autres types de profils de candidatures tant que ses cibles de représentation ne sont pas atteintes, et ce, conformément aux exigences du Programme du CRC», peut-on lire.

Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un cas unique, puisque selon une rapide recension effectuée par Le Journal, au moins quatre appels de candidatures pour des Chaires de recherche du Canada publiés cet automne par l’Université Laval comprenaient les mêmes critères.

Des appels de candidatures publiées au même moment par d’autres universités québécoises ou canadiennes, pour le même programme, contenaient toutefois des critères différents.

La situation a été dénoncée par l’humoriste Guy Nantel, dans une publication sur les réseaux sociaux qui a beaucoup fait réagir. «C’est maintenant devenu coutume d’exclure les hommes blancs non handicapés (et parfois aussi hétérosexuels) de différents postes», écrit-il.

Question aux dirigeants de @universitelaval : quand un jeune homme blanc non-handicapé fait une demande pour étudier chez vous, est-ce que vous l’avisez en amont qu’il sera exclu de différents avantages en raison de son physique et ce, peu importe ses compétences ? pic.twitter.com/xN6X7qnTDr — Guy Nantel (@NantelGuy) March 28, 2022

Cibles du fédéral

En 2017, le programme de Chaire de recherche du Canada s’est doté de nouvelles mesures pour accroître la représentativité de ces quatre groupes. Des cibles ont été fixées pour chaque établissement universitaire, qui a par la suite identifié des mesures pour y arriver.

L’Université Laval explique avoir mis en place ces critères pour atteindre les exigences du gouvernement fédéral, qui sont conformes aux orientations de l’établissement. «Nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs en matière d’équité, diversité et inclusion et nous souhaitons une plus grande représentativité de nos chercheuses et chercheurs au sein de notre université», a indiqué sa porte-parole, Andrée-Anne Stewart.

Plus de détails à venir...