Des nouveautés de Patrick Watson et Marie-Pierre Arthur

Chacun de son côté, Patrick Watson et Marie-Pierre Arthur ont profité du lancement d'une nouvelle chanson, mardi matin, pour dévoiler les détails de leurs projets printaniers.

Le pianiste montréalais a d’abord confirmé la sortie d’un nouvel album, Better in the Shade, que tout le monde pourra écouter le 22 avril. L’extrait Height Of The Feeling, duo intimiste et doux avec Ariel Engle, est déjà disponible.

De son côté, Marie-Pierre Arthur a décidé de puiser dans son répertoire et de revisiter certains titres pour tourner le film-concert Un spectacle dans tes rêves, qui sera lancé en mai. Un mini-album de quatre chansons, sur lequel on retrouvera la vigoureuse version de Déposer les armes qu’elle a mise en ligne, mardi, avec un vidéoclip tiré du film, paraitra le 13 mai.