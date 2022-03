LADOUCEUR, Père René, CSV



Père René Ladouceur est décédé au Centre Champagneur, à Joliette, le 26 mars 2022, à l'âge de 81 ans, dans sa 63e année de vie religieuse (1959-2022) et dans sa 57e de sacerdoce (1965-2022) dans la Congrégation des Clercs de Saint-Viateur du Canada.Le Père René Ladouceur était né le 25 mai 1941, dans la paroisse Saint-Joseph-de-Bordeaux, diocèse de Montréal. Il était le fils de Dominique Raoul Ladouceur et Hélène Aline Lacas, décédés.Le Père René Ladouceur a été secrétaire du Supérieur général et étudiant en sociologie à Rome, Directeur des services pédagogiques au Collège Bourget, animateur de pastorale à Lachute, Directeur du Sanctuaire de Lourdes, Rigaud, curé et pasteur dans des paroisses des diocèses de Joliette, Rimouski, Valleyfield, St-Jean-Longueuil, Montréal et Amos. Il était retiré à Joliette depuis 2012, tout en assurant du ministère dans le diocèse de Joliette.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil des neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces.Une veillée de prière aura lieu en sa mémoire le mercredi 30 mars 2022 à 19 h 30 à la132, SAINT-CHARLES NORD, JOLIETTELes funérailles du Père Ladouceur seront célébrées au même endroit en présence des cendres le dimanche 8 mai 2022, à 14 h.L'inhumation aura lieu au Cimetière Sainte-Rose à Laval à une date qui sera annoncée ultérieurement.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE DE LANAUDIÈREwww.rflanaudiere.com