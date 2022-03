Près de 70% des musiciennes affirment avoir subi du harcèlement psychologique

Une vaste étude de la Fondation MusicAction fait un portrait peu reluisant de la situation des femmes franco-canadiennes en musique. Une grande majorité des répondantes ont affirmé avoir subi du harcèlement psychologique.

Menée par Joëlle Bissonnette, professeure au Département de management de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et spécialiste de l’industrie musicale, l’étude appelée Les femmes dans l’industrie musicale canadienne francophone a questionné 600 femmes qui oeuvrent dans cette industrie à la grandeur du pays.

Parmi les résultats de l’étude de 159 pages, le volet sur le harcèlement est particulièrement révélateur. « Dans le contexte des vagues de dénonciation qui ont eu lieu en 2017 et en 2020 au Québec et dans le contexte d’une plus grande sensibilisation au harcèlement, il nous a semblé important que cette étude participe à l’effort de faire état de la situation », mentionne le document.

Ainsi, un total de 69% des répondantes ont estimé avoir vécu rarement, quelquefois, souvent ou très souvent du harcèlement psychologique. De ces répondantes, 84% ont déjà songé abandonner leur carrière.

Au niveau du harcèlement discriminatoire, 59% des femmes affirment en avoir expérimenté. Le harcèlement sexuel a quant à lui été vécu par 56% des répondantes. Celles-ci parlaient notamment de « commentaires déplacés », « regards » ou de « remarques ». Les répondantes ont toutefois observé un changement positif depuis les vagues de dénonciation des dernières années.

L’étude démontre que la méconnaissance des ressources disponibles en cas de harcèlement est assez répandue. Pas moins de 66% des répondantes ne connaissent pas les ressources vers lesquelles se tourner pour obtenir de l’assistance.

Parmi les autres résultats de l’étude, 70% des artistes interprètes/artistes interprètes et autrices et/ou compositrices ont indiqué être moins avancées que ce qu’elles auraient espéré à cette étape de leur carrière.

Du côté des mères d’enfants à charge, ce sont 89% d’entre elles qui ressentent des difficultés en matière de conciliation travail-famille, et ce, de tous les statuts professionnels ciblés par cette étude. Et 63 % de ces mères ont déjà eu à renoncer à un poste ou à une opportunité de travail pour des raisons de conciliation travail-famille.

