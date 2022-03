Hausse des cas de violence envers les arbitres

Les récents incidents impliquant des officiels, en Mauricie et en Gaspésie, témoignent d’une tendance à la hausse d’abus envers les arbitres, remarque le directeur général de Hockey Québec, Jocelyn Thibault.

Deux événements distincts ont fait les manchettes au cours des dernières semaines, à commencer par celui d’un jeune de calibre M18 qui s’en est pris à un officiel lors d’une rencontre disputée à Coaticook le 13 mars. Mardi, Hockey Estrie a annoncé avoir suspendu à vie le joueur en question.

Puis dimanche dernier, un annonceur maison s’est rué sur un arbitre lors d’un match senior disputé à Sainte-Anne-des-Monts.

« On le voit depuis le retour de la pandémie, il y a une augmentation des cas d’abus envers les officiels, a admis Thibault, mardi. De manière générale, les gens ont le sang plus chaud qu’à l’habitude. »

Une priorité

Cette recrudescence de violence envers les arbitres forcera donc la fédération à placer l’encadrement et la sécurité de ses officiels au sommet de ses priorités en vue de la saison prochaine.

« C’est un travail de longue haleine, ajoute l’ancien gardien. On a des rencontres de faites et on en aura d’autres dans les prochaines semaines afin d’amener un début de piste de solution afin de mieux encadrer et protéger nos officiels. »

Le tout passera notamment par un resserrement des sanctions imposées dans des cas d’abus. Mais ce n’est pas tout.

« La réglementation, c’est un véhicule, mais ce n’est pas le seul. Il y a beaucoup de sensibilisation et d’éducation à faire. Des sentences sévères, ce n’est pas mauvais, mais je ne serais pas convaincu aujourd’hui de vous dire qu’on va mettre des règles plus sévères et que tout va être correct. »

Les événements survenus à Sainte-Anne-des-Monts, impliquant un annonceur maison, ne sont assurément pas la norme. La majorité des cas d’abus d’officiels sont causés par des joueurs, des entraîneurs ou des parents.

Message aux parents

Ces derniers, d’ailleurs, ont une importante part de responsabilité, juge le directeur général de la fédération québécoise.

« Les attentes que les parents placent dans leur jeune sont, de façon générale, mal jaugées. Il faut voir le hockey pour ce que c’est : une façon de ventiler, d’avoir du plaisir, de se développer et s’accomplir, au même titre que quand tu vas faire du ski une fin de semaine. »

« C’est un sport incroyable, mais il faut que les parents arrivent à comprendre que le pee-wee ou le bantam, ce n’est pas la Ligue nationale. [...] Si on est capable de faire prendre conscience de ça aux gens, ça va aller beaucoup mieux. Les gens arrivent à l’aréna avec des attentes qu’ils n’ont pas quand ils vont faire du ski avec leur enfant », avance Thibault.