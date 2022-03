Huit entreprises aidées par Québec en défaut de paiement

Sur le 1,2 milliard $ injecté dans le cadre du Programme d’action concertée temporaire pour les Entreprises (PACTE), seulement huit compagnies ayant reçu des aides pour 6,26 millions $ sont en défaut pour insolvabilité.

Ces données proviennent d’une demande d’accès à l’information auprès d’Investissement Québec (IQ). Cette dernière a agi comme mandataire du programme au nom du ministère de l’Économie et de l’Innovation.

Lancé en mars 2020 afin de soutenir les entreprises affectées par la pandémie, le PACTE était venu en aide, au 31 janvier, à près de 1400 compagnies grâce à un financement sous la forme de prêt ou de garantie de prêt.

IQ n’a toutefois pas voulu révéler le nom des entreprises en défaut de paiements. La direction dit chercher « à limiter ses pertes ».

Il n’a donc pas été possible de savoir si les entreprises qui sont en difficulté ont profité ou non du pouvoir discrétionnaire du ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, permettant à son ministère d’autoriser des prêts, et ce, même si la compagnie en question ne répondait pas aux critères du PACTE.

Le nombre pourrait exploser

Les pertes du gouvernement pourraient grimper davantage ces prochains mois puisque plusieurs dirigeants n’ont toujours pas commencé à rembourser leur prêt. La période de moratoire de remboursement pouvait varier « d’un à deux ans », selon les ententes.

IQ affirme aussi ne pas annuler ou suspendre l’aide si une entreprise ne s’acquitte plus temporairement de ses obligations. La direction répond prioriser les arrangements « à court terme afin de lui permettre un retour à la normale ».

Du côté des programmes d’Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME), plus de 422,5 millions $ ont été distribués ces deux dernières années, dont 288,1 millions $ pour le programme d’aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).

Dans le cadre de ces programmes, le gouvernement a octroyé 224,4 millions $ en prêts pardonnables. Cela signifie que les dirigeants de l’entreprise n’auront pas nécessairement à rembourser ce montant.

–Avec la collaboration de Sylvain Larocque