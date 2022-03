La Russie accorde un sursis militaire aux professionnels des hautes technologies

La Russie a annoncé mardi accorder un sursis de service militaire aux jeunes travaillant dans le secteur des hautes technologies, pour faire face à une fuite des cerveaux provoquée par l'offensive russe en Ukraine.

Les entreprises du secteur des hautes technologies ont jusqu'au 1er mai 2022 pour établir la liste de leurs collaborateurs de moins de 27 ans pour lesquels elles veulent obtenir une telle dispense, selon un communiqué du gouvernement russe.

Les étudiants dans une soixantaine de spécialités universitaires sont concernés aussi, ces matières couvrant des domaines aussi variés que les mathématiques, la cartographie, la robotique, l'aéronautique, les chantiers navals ou encore les nanotechnologies.

«Il est important de ne pas baisser le rythme de développement du secteur des hautes technologies dans notre pays en dépit des sanctions», a noté dans le communiqué le premier ministre, Mikhaïl Michoustine.

Les sanctions économiques internationales et la crainte d'une mobilisation générale ont provoqué dès les premiers jours de l'offensive en Ukraine une ruée à l'étranger de Russes qui, selon des estimations relayées par des médias locaux, se comptent en dizaines de milliers.

Les mesures de rétorsions occidentales concernent une multitude de domaines dans l'informatique comme dans l'aéronautique ou encore la finance.

Par ailleurs, la Russie a banni nombre de médias en ligne et les plus grands réseaux sociaux étrangers, tout en menaçant de lourdes sanctions pénales citoyens et médias qui relaieraient des informations que le pouvoir russe juge mensongères.

Des rumeurs se sont répandues à plusieurs reprises quant à la possibilité pour la Russie d'empêcher certaines catégories de la population de quitter le pays, afin de juguler les départs.

Le ministère du Développement numérique a, lui, exprimé son opposition à toute mesure interdisant aux informaticiens en tous genres de quitter le territoire, indiquant que «de telles mesures peuvent entraîner une augmentation de l'exode des spécialistes et avoir un effet destructeur sur l'industrie dans son ensemble».