Rouge et Or basketball: Laval veut causer la surprise

Les dames du Rouge et Or basketball sont les premières à admettre qu’en début de saison, elles ne s’imaginaient pas faire leurs valises pour les championnats canadiens. Quelques mois plus tard, elles sont pourtant de la grande danse, sans complexe.

Tout juste avant de sauter dans l’autobus pour Kingston, où se déroule le championnat U Sports, Léa Dominique a bien résumé l’état d’esprit de l’équipe.

Après avoir bouclé la saison en troisième place du RSEQ, le Rouge et Or a causé une belle surprise en triomphant de l’UQAM en finale, s’assurant ainsi la bannière provinciale pour une troisième année de suite, malgré une fiche de 7-5.

« Les nationaux, on y croyait, mais pas autant que les années d’avant. On y va et on va tout donner. On n’a rien à perdre », a dit la finissante, qui s’est taillé une place sur la première équipe d’étoiles au Québec grâce à 142 points et 100 rebonds.

Le Rouge et Or est pourtant loin d’avoir commencé la saison en force. L’équipe s’est néanmoins ressaisie au bon moment en bouclant la campagne avec une fiche de 6-2 lors des huit derniers matchs. Le tout, malgré la damnée pandémie, qui a occasionné une pause forcée et des matchs annulés.

« On a dû se trouver en tant qu’équipe. Il y a beaucoup de vétéranes, mais aussi beaucoup de recrues. On a commencé à gagner des matchs, à se connaître et à réaliser notre potentiel », a expliqué Léa Dominique.

État d’esprit

L’entraîneur-chef Guillaume Giroux a remarqué un état d’esprit fort différent après le lent départ.

« On s’est demandé nous-mêmes ce qui s’est passé pour que ça se replace à ce point. La semaine de congé durant la saison nous a fait du bien. Il y avait quelques blessures et on a pu reposer nos filles. On a joué beaucoup de vétéranes. Tout le monde est capable de contribuer », a-t-il noté.

C’est donc dire que les représentantes de l’Université Laval s’amènent à Kingston en toute confiance. Leur premier test en sera cependant tout un, face aux Wesmen de Winnipeg, demain soir (17 h 30).

Équipe physique

L’équipe est classée troisième au pays et pas un club n’a fait mieux que ses 1300 points en 16 matchs cette saison.

Les deux petits revers sont survenus face à l’Université de la Saskatchewan, semée numéro deux.

« C’est une équipe physique, mais qui a pas mal moins de rapidité que nous. Si on peut inscrire 70-75 points, on va pouvoir jouer avec elles. On n’est favorites aux yeux de personne, mais on peut battre Winnipeg même si c’est un gros contrat », a souligné Giroux au sujet de son équipe, classée sixième.

« Winnipeg, c’est une équipe très physique, mais la beauté de la chose, c’est qu’en finale RSEQ, on a affronté l’UQAM, qui est aussi une équipe physique. Nous sommes très rapides et on peut lancer de la zone des trois points », a renchéri une autre finissante, Marie-Pier Champagne.

Podiums dans la mire en athlétisme

Les équipes d’athlétisme du Rouge et Or ont pris la route de Fredericton pour les championnats canadiens avec un objectif clair en tête, soit de monter sur le podium, autant du côté masculin que féminin.

Le club dirigé par Sylvain Cloutier a fait bonne figure encore une fois en décrochant les deux bannières lors des championnats québécois, pour une quatrième année de suite.

« Le podium chez les gars et les filles aux championnats canadiens est un objectif réaliste. C’est peut-être plus audacieux chez les gars en sachant qu’on est classés cinquièmes, mais en même temps, le classement cette saison est très serré. Si tout le monde est à son meilleur, c’est même permis d’espérer une deuxième place.

« Les filles ne sont qu’à quelques points de la troisième place et chaque petit point va faire la différence. Globalement, je suis très enthousiaste et la gang est fébrile », a noté l’entraîneur-chef.

Chez les dames, la meilleure performance à ce jour en championnat canadien a été une troisième place en 2020. Même constat chez les hommes en 2017 et 2018.

Gros calendrier

Quelques-uns des canons du club rejoindront les rangs avec un brin de retard.

Tandis que la majorité quittait Québec mardi, un contingent de cinq étudiants-athlètes revenait tout juste des championnats panaméricains de cross-country au Brésil. Ces derniers arriveront au Nouveau-Brunswick mercredi.

En sol brésilien, Thomas Fafard a brillé avec une deuxième place, tandis que Jessy Lacourse (5e), Catherine Beauchemin (7e) et Jade Bérubé (11e) ont aussi très bien figuré.

« Il y a un certain risque de fatigue qui les guette, mais le niveau exceptionnel de leurs performances montre qu’ils sont très en forme. Je vois ça d’un œil encourageant. Au moins, ils ont trois jours pour se reposer un peu et ils ont l’expérience pour gérer un tel calendrier », a mentionné Sylvain Cloutier.

Bonnes performances

L’entraîneur s’attend à de bonnes performances individuelles et collectives sur 3000 m et 1500 m.

Au lancer du marteau et du poids, la recrue Mathieu Massé-Pelletier sera aussi à surveiller, lui qui a établi un record québécois au lancer du poids, à 17,44 m.

Les compétitions débutent demain et se dérouleront jusqu’à samedi.