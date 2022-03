Défaite 7 à 4: le Canadien s'incline face aux Panthers

Le Québécois Jonathan Huberdeau a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, mardi à Sunrise, et les Panthers de la Floride ont vaincu le Canadien de Montréal au compte de 7 à 4.

• À lire aussi: Le retour de la GTHL au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec

• À lire aussi: LNH: le repêchage 2022 aura bel et bien lieu à Montréal

• À lire aussi: Allen et St-Louis, deux priorités

Huberdeau connaît d’excellents moments, lui qui domine la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre des mentions d’aide. Mardi, il a toutefois démontré qu’il pouvait également remplir lui-même les filets en inscrivant un quatrième but en cinq matchs. Il a également ajouté une aide, de sorte qu’il a récolté neuf points à ses cinq plus récentes sorties.

Malgré de bons efforts de la formation montréalaise, il s’agit donc d’une deuxième défaite en cinq jours face aux Panthers.

Une autre remontée

Comme il l’a fait si souvent depuis l’arrivée de Martin St-Louis, le Tricolore s’est relevé après avoir concédé quelques buts à ses adversaires. Cette fois, il a effacé un déficit de trois buts en seulement 1 min 42 s en deuxième période pour ramener les deux équipes sur un pied d’égalité.

Joel Edmundson a tout d’abord marqué en profitant d’un relais parfait de Nick Suzuki. Il s’agissait de son premier filet de la campagne. Quelques secondes plus tard, Laurent Dauphin a touché la cible avec la complicité de Mathieu Perreault. Puis, avant la fin de l’engagement, Christian Dvorak a créé l’égalité. Il récoltait ainsi un point dans un quatrième match de suite.

Un record

Les Panthers de la Floride connaissent toutefois la meilleure saison de leur existence et ils l’ont démontré une fois de plus. Huberdeau et Ryan Lomberg ont réussi des doublés, puis Sam Bennett, Mason Marchment et Aleksander Barkov ont enfilé l’aiguille une fois pour permettre aux favoris locaux de l’emporter.

Les Panthers ont ainsi marqué 270 buts en seulement 66 matchs cette saison. Il s’agit d’un nouveau record de concession, devançant la marque de 267 filets établie en 2018-2019.

Jake Allen a fait face à 45 rondelles dans la défaite, tandis que Sergei Bobrovsky a réalisé 20 arrêts.

En bref

Il s’agissait du deuxième match d’un voyage qui en compte quatre pour le Tricolore. Ils seront de passage à Raleigh jeudi pour affronter les Hurricanes de la Caroline, puis à Tampa samedi pour croiser le fer avec le Lightning.

Jake Evans a lourdement chuté contre la bande en troisième période après s’être échappé. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.