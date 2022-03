Le Festival international de jazz dévoile sa programmation

The Roots, Tash Sultana, Pink Martini, Robert Glasper et Nathaniel Rateliff & the Night Sweats s’inscrivent parmi les têtes d’affiche du 42e Festival international de jazz de Montréal (FIJM) qui a dévoilé sa programmation mardi.

Du 30 juin au 9 juillet, plus 350 spectacles seront présentés dans la métropole, dont près des deux tiers seront offerts gratuitement sur les scènes extérieures. Parmi ceux-ci figurent Mélissa Laveaux, CRi, Kamasi Washington, Lee Fields et Corine Bailey Rea.

Ahi, They Call Me Rico, Tash Sultana, Tobi et The Roots sont aussi attendus sur les scènes extérieures pour le coup d’envoi et la clôture de la 42e édition du FIJM.

En salle, le pianiste italien Ludovico Einaudi présentera le 2 juillet son seul spectacle solo de sa tournée nord-américaine à la Maison symphonique, en plus d’y donner deux autres concerts avec son groupe les 3 et 4 juillet à la Place des Arts, tandis que Ranee Lee présentera une relecture des chansons de Céline Dion, façon jazz, au Monument-National, le 9 juillet.

Jean-Michel Blais, qui en avait déjà fait l’annonce, sera en concert à la Salle Wilfrid-Pelletier, le 9 juillet. Dominique Fils-Aimé et Basia Bulat joueront respectivement le 3 et le 8 juillet au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts, Arooj Aftab et LÉON monteront pour leur part sur les planches du Club Soda, tandis que Woodkid, Alicia Moffet et Masego se produiront au MTelus.

D’autres noms seront annoncés plus tard ce printemps.

Les billets pour les concerts en salle seront en vente à partir de vendredi, à 10 h. Les abonnés de l’infolettre pourront toutefois avoir accès à la prévente dès le 31 mars, de 10 h à 22 h.

La 42e édition du Festival international de jazz de Montréal aura lieu du 30 juin au 9 juillet. Pour plus d’info: www.montrealjazzfest.com.