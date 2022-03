Le président palestinien condamne les attaques près de Tel-Aviv

Le président palestinien Mahmoud Abbas a émis une rare condamnation mardi des attaques ayant tué au moins cinq personnes près de la métropole israélienne de Tel-Aviv dans la soirée, et menée selon les médias locaux par un Palestinien de Cisjordanie.

«Le meurtre de civils palestiniens et israéliens ne fait qu’aggraver davantage la situation alors que nous nous efforçons tous d’atteindre la stabilité, en particulier à l’approche du mois sacré du ramadan et des fêtes chrétiennes et juives», a-il déclaré dans un communiqué transmis par l’agence officielle palestinienne Wafa.

Au moins cinq personnes ont été tuées près de Tel-Aviv dans ces attaques, les troisièmes en une semaine en Israël, confronté à une vague de violences qui inquiète les autorités à l’approche de fêtes religieuses.

En 2021, des heurts entre forces israéliennes et manifestants palestiniens pendant le ramadan à Jérusalem, notamment sur l’esplanade des Mosquées, avaient mené à une guerre meurtrière de 11 jours entre le Hamas, au pouvoir à Gaza, et l’armée israélienne.

Mardi en soirée, des résidents de Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe en banlieue de Tel-Aviv, puis de la localité voisine de Ramat Gan, ont fait état d’un homme circulant en voiture et ouvrant le feu sur des passants.

La police a affirmé avoir abattu l’assaillant sans en révéler l’identité. Mais des médias locaux l’ont identifié comme Dia Hamarshah, un Palestinien ayant passé quatre ans dans les prisons israéliennes et originaires de Ya'bad en Cisjordanie, territoire palestinien occupé depuis 1967 par Israël.

«Le cycle de violence confirme qu’une paix permanente, globale et juste est la manière (...) d’assurer la sécurité et la stabilité pour les peuples palestinien et israélien et les peuples dans la région entière», a affirmé M. Abbas mardi soir.

Il s’est entretenu ces derniers jours avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le roi jordanien Abdallah II qui ont tous les deux fait le déplacement à Ramallah, siège de l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.