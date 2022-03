Will Smith: le problème de l'Académie

Dans la saga de la gifle de Will Smith à Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, la question qui est sur toutes les lèvres consiste à savoir si vous êtes davantage « pro-Will Smith » ou « pro-Chris Rock ».

Or, la question qu’on devrait se poser ne concerne pas les deux protagonistes de l’histoire, mais plutôt les conséquences qu’auront les événements sur l’Académie (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

Quand la réputation est en jeu

Décrocher un Oscar, c’est comme obtenir un prix Nobel. C’est le nec plus ultra des récompenses. Pourquoi ? Parce que l’Académie bénéficie d’une réputation irréprochable.

Ses galas sont la quintessence du chic et du glamour. Seuls les plus grands en ont mérité les honneurs et les statuettes sont les plus anciennes récompenses dans le domaine des médias et du spectacle.

Devant l’esclandre causé par Will Smith, comment l’organisation doit-elle réagir ? Est-ce que le comportement d’un seul récipiendaire doit venir entacher la réputation de l’institution ?

Trop, c’est mieux que pas assez

D’un point de vue purement juridique, les actions de Will Smith constituent des voies de fait, actes criminels au Canada comme aux États-Unis. Que Chris Rock ait fait une blague de mauvais goût ou choisi de ne pas porter plainte ne change rien.

Il aura fallu plus de 18 heures pour que l’Académie condamne la gifle de Smith et décide d’ouvrir une enquête sur les événements.

Quelle organisation accepte dans ses rangs prestigieux un homme qui en frappe gratuitement un autre ?

Est-ce acceptable qu’un des nommés monte sur scène pour frapper quelqu’un en plein direct pour ensuite retourner, peinard, attendre tranquillement de recevoir le prix le plus important ?

Les actions et le discours décousu de Will Smith devraient certes inquiéter ses proches. Visiblement, il a de graves problèmes.

Mais pour l’Académie, le temps presse. Son capital réputationnel est en jeu et toute l’industrie attend sa décision.