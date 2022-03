L’effet Mark Giordano se fait déjà sentir chez les Leafs

Après seulement trois matchs dans l’uniforme des Maple Leafs de Toronto, le défenseur Mark Giordano fait déjà le bonheur de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Obtenu la veille de la date limite des transactions en retour de trois choix au repêchage, le vétéran de 38 ans n’a toujours pas obtenu un point avec le club de la Ville Reine, mais il fait sentir sa présence dans son territoire.

«Pour moi, ce n’est pas une coïncidence si nous n’avons pas donné beaucoup de chances de marquer lors de nos trois derniers matchs. Cela s’explique partiellement parce qu’il fait sur la glace», a indiqué l’entraîneur-chef Sheldon Keefe, dont les propos ont été rapportés par le réseau Sportsnet.

«Il brise énormément de jeux et il est excellent autour du filet. Il protège la cage en poussant les joueurs adverses et en les éliminant du jeu. Il met également son bâton sur la rondelle et la dégage. Il a simplement été génial.»

«On entend même certains de nos joueurs parler entre eux des jeux qu’il faits, spécialement dans notre territoire», a ajouté le pilote des Leafs.

En confiance

Les nouveaux coéquipiers de l’ancien capitaine des Flames de Calgary et du Kraken de Seattle ont l’impression d’être meilleurs depuis son arrivée dans le giron de la formation.

«Quand tu ajoutes un gars comme lui, ça nous permet d’avoir plus de confiance. Il est très sûr de ses habiletés. Il sait jouer au hockey de la bonne façon», a analysé le défenseur Morgan Reilly.

«C’est quelqu’un qui a une influence et qui nous calme, a-t-il ajouté. Personnellement, je trouve ça énorme de le voir jouer avec ardeur et être bon défensivement.»

Giordano évolue présentement avec le jeune Timothy Liljegren, 16 ans plus jeune que lui.

«Ça aide quand un gars plus âgé joue avec Lily, a dit l’attaquant Mitch Marner. Il lui permet d’être plus en contrôle et il lui parle. Il lui fait savoir où il est sur la glace. Ces deux-là font un super boulot.»