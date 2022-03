Manifestation des camionneurs: les commerçants en ont ras le bol à Ottawa

Après les citadins exaspérés, des commerçants d’Ottawa ont aussi exprimé leur ras-le-bol des moyens de pression du «convoi pour la liberté» sur la colline parlementaire, qui se dessine comme un siège après six jours de manifestation.

Comme si les restrictions sanitaires ne représentaient pas assez de défis pour les tenanciers, la situation a forcé la fermeture de plusieurs commerces à Ottawa.

«Les citoyens sont écœurés. Les commerçants aussi. On dirait qu’il n’y a pas de fin», s’est indigné Claude Bonnet, propriétaire du Moulin en Provence, en entrevue mercredi à LCN.

Et personne ne sait quand la situation reviendra à la normale, alors que certains manifestants sont encore sur les lieux.

«Là on est arrêté et les employés sont derrière nous et disent “patron, qu’est-ce qu’on fait?». Ça fait depuis vendredi qu’on est arrêté à 80%. Il n’y a rien qui bouge», a déploré celui qui exploite d’autres commerces au centre-ville depuis 25 ans.

«Tous les commerçants autour de chez moi attendent les clients à la porte. On ne peut pas continuer comme ça indéfiniment», a-t-il ajouté.

Aux politiciens d’agir

La grogne s’est répandue dans tout le secteur après que les camionneurs et leurs sympathisants aient refusé de quitter la ville dimanche.

«Les politiciens, s’ils habitaient au centre-ville d’Ottawa pour subir tout ce que les gens vivent depuis vendredi... les gens sont écœurés! Il y en a dans la rue qui tentent de stopper les camions pour essayer d’intervenir. Il y a une confrontation publique qui va peut-être avoir lieu entre les gens qui sont sur place», a souligné M. Bonnet.

M. Bonnet a toutefois précisé que sa frustration n’a rien à voir avec les revendications des manifestants, qui souhaitent ardemment la fin de toutes les mesures restrictives en lien avec la pandémie.

«Nous avons eu des manifestations à Ottawa depuis des années. C’est la première fois qu’on voit un débordement comme ça. C’est quasiment un siège. Et s’ils s’en vont à Québec, bonne chance Québec!», a-t-il indiqué.

«On a appris une leçon de vie à Ottawa. Tout est arrêté. Les gens ne peuvent plus travailler et les ponts sont bloqués. Combien de temps ça va durer?», a avancé le commerçant.

M. Bonnet aimerait également que les politiciens se mêlent de la partie, puisqu’ils ont le pouvoir de remédier à la situation. «Qu’ils prennent la décision. Ce sont eux qui sont les élus. Nous, nous sommes des citoyens. On ne peut rien faire.»